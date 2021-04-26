جوارديولا : افتحوا «التلفاز» واستمتعوا بلاعبي السيتي

أنور إبراهيم (القاهرة)

قبل أيام من مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج» بين مانشسترسيتي وباريس سان جيرمان، حرص الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي، على أن يتحدث عن الأداء الجماعي لفريقه، والدور المهم الذي يقوم به البلجيكي كيفين دي بروين في «منظومة اللعب».

لم يفز جوارديولا بدوري الأبطال، منذ أن حصل عليه مع برشلونة عام 2011، وفشل في القبض على الكأس ذات الأذنين الكبيرتين، سواء عندما كان مدرباً لبايرن ميونيخ، أو للسيتي.

وفي تصريحات لقناة «بلوس» الفرنسية، قال جوارديولا إن الأداء الجماعي الجيد لفريقه ربما يقوده هذه المرة إلى أول نهائي لـ «الشامبيونزليج»، بعد 10 سنوات من الغياب، وربما قاده أيضاً إلى أول لقب لهذه البطولة مع السيتي.

واعترف جوارديولا بأن فريقه لا يضم لاعباً، يمكنه وحده أن يصنع الفارق، ويحقق الفوز للفريق، مثلما هو الحال بالنسبة لميسي ورونالدو ومبابي ونيمار، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن متوسط أداء لاعبيه مرتفع جداً، ويجعل أي بديل لا يختلف نهائياً عن أي لاعب أساسي، وأن أي تغيير لا يتسبب في حدوث أي «خلخلة» أو انعدام توازن في الفريق.

وعندما سئل جوارديولا عن نجم خط وسطه البلجيكي كيفين دي بروين، قال: افتحوا شاشات التلفاز واستمتعوا وعندما يطلب مني الحديث عن اللاعبين وأدائهم ، تكون إجابتي دائماً واحدة: افتحوا تليفزيوناتكم وشاهدوا اللاعبين واستمتعوا بأدائهم.

وعاد بيب مرة أخرى للحديث عن دي بروين وقال: إنه أشبه بـ «رمانة الميزان» التي تضبط الفريق في اللعب والتمرير السليم، وقارنه بالنجم الإسباني أندريس إنيستا الذي لعب تحت قيادته في «البارسا».