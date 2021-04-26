عين «السيدة العجوز» على «الكون أجويرو»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن احتمالات انتقال النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، إلى برشلونة الإسباني، للعب بجوار مواطنه وصديقه ليونيل ميسي تراجعت كثيراً، بسبب المشكلات المالية الكثيرة التي يواجهها النادي «الكتالوني»، وأن بوصلة هذا النجم الملقب بـ «الكون» أصبحت تتجه نحو يوفنتوس الإيطالي حسبما ذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، التي أكدت أيضاً أن «السيدة العجوز» دخل سباق التعاقد مع أجويرو، والذي ينتهي عقده مع السيتي في يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة: إن أجويرو سيصبح حراً من أي التزام تجاه ناديه الحالي، مشيرة إلى أن وجود كريستيانو رونالدو وألفارو مورتا وكييزا وباولو ديبالا في هجوم اليوفي، لم يمنع «البيانكونيري» من التفكير في ضم أجويرو، لأنه مهاجم من طراز عالمي يمكنه إفادة الفريق، خاصة إذا ما تأكدت شائعات رحيل مواطنه باولو ديبالا، أو رحيل «الدون» كريستيانو.

ومن جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن الإنتر أيضاً يفكر كثيراً في أجويرو، ويضعه ضمن خططه المقبلة، ولكنه لن يتقدم بأي خطوة ملموسة في هذا الاتجاه ، إلا إذا نجح في بيع مواطنه لاوتارو مارتنيز.

وهكذا أصبح يوفنتوس - والكلام للصحيفة - هو الميدان الحر والمكان المناسب للارتباط بهذا الهداف التاريخي للسيتي.

شهد أجويرو «32عاماً» موسماً أخيراً صعباً مع السيتي بسبب الإصابات، ولم يلعب سوى 15 مباراة هذا الموسم، في مختلف المسابقات، وفي عام 2021 تحديداً، لم يلعب سوى 261 دقيقة.