بيرلو: موسمي الأول مع اليوفي مخيب للآمال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تحدث الإيطالي أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس عن موسمه الأول مع «السيدة العجوز»، والذي يراه مخيباً للآمال، سواء على مستوى الدوري المحلي «الكالشيو»، أو دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، معترفاً بأنه ليس سعيداً بما قدمه حتى الآن.

وتضاءلت فرصة يوفنتوس في المنافسة على صدارة الدوري الإيطالي، بعد أن اتسع الفارق كثيراً بينه وبين المتصدر الإنتر، وإن كان مازال في منافسة ضارية مع أندية أتلانتا وإيه سي ميلان ونابولي ولاتسيو، من أجل حجز مكان في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وقال بيرلو في تصريحات نقلها موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية: بالنظر إلى الطموحات والتطلعات الأولية لنا في بداية الموسم، أنا غير راض عما فعلته مع الفريق حتى الآن، وأعتقد إن النادي أيضاً غير راض عن أداء الفريق والجهاز الفني.

وأضاف: مباراة فيورنتينا التي انتهت بالتعادل 1-1 في «الجولة 33» للدوري الإيطالي كانت مخيبة للآمال أيضاً، لأن نتيجتها مهمة في سباق حجز مكان بدوري الأبطال.

وتراجع ترتيب يوفنتوس الآن إلى المركز الرابع، برصيد 66 نقطة فقط، وبفارق 13 نقطة كاملة عن المتصدر الإنتر «79نقطة»، بينما يحتل أتلانتا المركز الثاني وله 68 نقطة، بينما يأتي ميلان في المركز الثالث برصيد 66 نقطة «وله مباراة».

ومن جهة أخرى، دافع بيرلو عن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق وهدافه، والذي يمثل رمز الفريق في هذه الفترة الصعبة، وقال: أعتقد إن رونالدو أبلى بلاءً حسناً في مباراة فيورنتينا، وكان أفضل فيها من مباريات أخرى في الدوري، ولاحت له عدة فرص للتسجيل، ولكنه لم يكن موفقاً، ورغم ذلك فلم يكن سيئاً.

يذكر أن يوفنتوس أمامه 5 مباريات في الدوري، ومباراة نهائي كأس إيطاليا أمام أتلانتا، لمعرفة ما إذا كان بمقدوره حجز مكان في دوري أبطال أوروبا، والمعروف إن المركز الرابع هو الهدف الأولي لإنقاذ الموسم، ولو بصورة جزئية.