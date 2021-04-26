مستويات مميزة في رمضانية مؤسسة الشارقة للمرأة

دبي (الاتحاد)

شهدت بطولتا الرماية والكاراتيه ندية وإثارة في الدورة الرمضانية لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بنسختها رقم 13، والتي جرت افتراضياً، بمشاركة 45 لاعباً ولاعبة في الرماية و15 لاعبة في الكاراتيه «كاتا» يمثلون 5 أندية. وأسفرت مسابقة الرماية «مسدس 10 م فردي السيدات عن فوز ريمة موقاف باللقب، وحلت بالمركز الثاني ميرة البرغوثي، وجاءت ثالثة غاية شهيل، وفي فئة الرجال فاز أمين مثنى بالمركز الأول، وأحمد الأميري بالمركز الثاني، وعثمان البلوشي بالمركز الثالث، وعلى مستوى الفرق احتل نادي الذيد (أ) و(ب) المركزين الأول، والثاني، وحل نادي الشارقة الرياضي للمرأة ثالثاً. وفي مسابقة البندقية 10 م فردي فاز سلطان صالح بالمركز الأول، وحلت نورة الكتبي في المركز الثاني، وجاءت مروة جوهر في المركز الثالث. وفي بطولة الكاراتيه للدرجة الأولى سيدات فوق 18 سنة، فازت بالمركز الأول لجين محمد نبيل، وجاءت مزدة محمد ناظوري في المركز الثاني (الشارقة للألعاب الرياضية)، وفي المركز الثالث والثالث مكرر جاءت سلامة جاسم وحميدة حاجي (نادي الشارقة الرياضي للمرأة). وفي الدرجة الثانية سيدات فوق 18 سنة، فازت بالمركز الأول فرح حامد عبدالله، وبالمركز الثاني تالا حامد عبدالله (دراجون سبورتس)، وجاءت خولة خالد (نادي الشارقة الرياضي للمرأة)، ومريم عبدالرحمن إبراهيم (نادي عجمان) في المركزين الثالث، والثالث مكرر. وعبرت ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن سعادتها بالمستويات التي شهدتها البطولة، موجهةً شكرها للحكام في البطولتين قائلة: »تاريخ اللعبتين طويل وممتد في البطولة والرماية والكاراتيه كان لهما نصيب الأسد من المشاركات خلال السنوات الماضية، ونحرص دائماً على تواجدها لوجود خامات جيدة يمكن الاعتماد عليهن في بناء مستقبل متميز في اللعبتين «. وتابعت:»هناك خطط استراتيجية وأهداف نرسمها في مستقبل الرماية والكاراتيه، خاصة وأننا نمتلك مواهب مختلفة، وهناك تعاون مثمر للغاية لاكتشاف المواهب من خلال التنسيق مع الاتحادين، وكذلك الدور البارز لمجلس الشارقة الرياضي في دعمنا".