الحبتور يحتفي بختام موسم البولو ويكرم المتميزين

دبي (الاتحاد)

احتفل نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بختام الموسم الحالي، الذي شهد 14 بطولة في مقدمتها سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، كما شهد الموسم نشاطاً لافتاً على صعيد الفروسية سواء قفز الحواجز وركوب الخيل، وأسهمت أكاديمية ركوب الخيل في تعليم عدد من الأطفال وصقل مواهب ومهارات العديد منهم. وتم خلال الحفل تكريم أصحاب الألقاب من اللاعبين وفرق البولو التي شاركت في نشاط الموسم الحالي، أما على صعيد الفروسية فتم تكريم كل من خليفة آل مكتوم وأليجرا كيلي وخلف الحبتور وميا صوفيا وجاكسون إليانور ومحمد خالد وبترا سبانكو وريان العجاجي وفاليري لانجينهوف ولورين ديكسون وفادي الراشدي. ووجه محمد خلف الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات دبي الذهبية الشكر إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي لرعايته الكريمة للسلسلة الذهبية، والتي أعطت زخماً كبيراً للبطولات الست التي تضمنتها. كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة فريق الإمارات، والشيخة علياء آل مكتوم لمشاركتهم الفعالة في بطولات الموسم الحالي، مما أسهم في النجاحات التي تحققت وشكر حميد بن دري (فريق بن دري) وفارس اليبهوني (فريق أبوظبي) وعمرو زيدان (فريق زيدان) وخالد العمران (فريق انكورا) ود. عبد الرحمن العبار (فريق الدكتور) وحيدر بنجاش (فريق بنجاش) وحبتور الحبتور (فريق ذئاب دبي) وطارق الحبتور (فريق ايفزا مهرة) وفريق هيسكث.