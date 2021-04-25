السومة «عقيد آسيا»!

سلطان آل علي (دبي)

المؤكد أنّ الكرة الآسيوية شهدت هدافين تاريخيين، لا يمكن نسيانهم في ذاكرة دوري الأبطال منذ انطلاقها، إلا أن القليل منهم دون اسمه بحروف من ذهب، ومنهم عمر السومة، سابع هدافي البطولة.

دخل عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي قائمة «صفوة» الهدافين التاريخيين لدوري أبطال آسيا بوصوله للهدف رقم 23 مع «الراقي» في مشواره بالبطولة «دون احتساب هدفين في الملحق»، هذه الحصيلة تجعله في المركز السابع على مر تاريخ المسابقة، وعلى بُعد هدفين من البرازيلي ريكاردو جولارت مهاجم جوانزهو الصيني الذي يملك 25 هدفاً، وثلاثة أهداف من الياباني شينزو كوروكي لاعب أوراوا ريد دايموندز بـ26 هدفاً. ويفصل السومة 14 هدفاً عن الهداف التاريخي للمسابقة الكوري الجنوبي لي دونج جوك بـ37 هدفاً، والذي اعتزل العام الماضي عن41 عاماً.

وإذا ما نظرنا إلى غرب القارة، لا يوجد سوى ناصر الشمراني متفوقاً عليه بـ32 هدفاً مع أندية الشباب والهلال والاتحاد والعين، كما يعد السومة أكثر لاعبي غرب آسيا تسجيلاً لفريق واحد بتاريخ المسابقة مع أهلي جدة، والثالث على القارّة بعد لي دونج جوك الذي سجل كل أهدافه مع تشونبوك الكوري الجنوبي، وريكاردو جولارت الذي لم يمثل سوى جوانزهو الصيني.

وإذا ما نظرنا إلى معدل تسجيل الأهداف بين اللاعبين الذين سجلوا أكثر من 20 هدفاً في تاريخ المسابقة، نجد أنّ عمر السومة يتصدر القائمة بتسجيله 23 هدفاً في 32 مباراة فقط، بمعدل 0.72 هدف كل كل مباراة، وهو ما يتفوق به على جميع لاعبي القارة، ويأتي خلفه من عبدالرزاق حمدالله وبغداد بونجاح بـ21 هدفاً في 33 مباراة، ليبلغ معدل التسجيل لديهما 0.64 هدف كل مباراة، ومن خلفهم ريكاردو جولارت الذي يملك معدل0.59 هدف، ويعد ريكاردو جولارت «25 هدفاً» الوحيد الذي سجل أكثر من السومة «23 هدفاً» منذ أول مباراة لـ «العقيد» في دوري أبطال آسيا عام 2015.

ويقدم عمر نسخة متميزة هذا العام بالمسابقة، حيث إنه أسهم في 6 أهداف خلال 4 مباريات، ليكون ثاني أكثر اللاعبين مساهمةً بالأهداف في البطولة بعد مهاجم الدحيل أولونجا، والذي أسهم بـ7 أهداف سجلها حتى الآن.

وحققت مساهمات السومة 4 نقاط مباشرة من 7 للأهلي في المسابقة، وتعد مباراة الشرطة العراقي الأخيرة هي المرة الأولى التي يسجل ويصنع فيها بمباراة واحدة، وسجل عمر 4 أهداف من 5 تسديدات له على المرمى في البطولة بنسبة 80%، ولم يهدر أي فرصة كبيرة للتسجيل.

ولا يكتفي السومة من تحطيم الأرقام وتسجيل اسمه ضمن أساطير الأهلي السعودي عبر التاريخ، وإلى جانب كونه الهداف التاريخي للأهلي في دوري أبطال آسيا بـ23 هدفاً، لا يمكن تناسي أنه الهداف التاريخي للأهلي في كل المسابقات بمجموع 182 هدفاً، والهداف التاريخي للدوري المحلي بـ133 هدفاً، وسجل عمر نسبة 55% من أهداف الأهلي في دوري أبطال آسيا بـ23 هدفاً من أصل 42 خلال المباريات التي شارك بها.

وعلى مدار 32 مباراة، لم ينتصر الأهلي سوى مرة واحدة عندما لا يسهم السومة بالأهداف تسجيلاً أو صناعةً، وذلك الانتصار كان على الهلال بنتيجة 1-0 في إياب دور الـ16 من نسخة 2019، كما أنّ الأهلي خسر 9 مباريات من أصل 12 عندما لا يسجل عمر للفريق!

ومن الأرقام المميزة لـ «العقيد» أنه سجل على كل المنافسين الذين واجههم، ما عدا النصر السعودي، وأحرز على 14 منافساً آخر أكثرهم بيروزي والسد بـ3 أهداف، كما أنه سجل 6 ثنائيات على تراكتور ونفط طهران وبيرسبوليس واستقلال طهران والعين والسد. وتعد الأندية الإيرانية هي الشباك المفضلة له حيث تشكل 43% من المجمل بتسجيله 10 أهداف عليها خلال 11 مواجهة، وسجل عمر 13 هدفاً من أصل 23 في أرضه بالسعودية «مع اعتبار هذه النسخة في ملعبه».