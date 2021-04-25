«منصور يا السماوي» حديث «السوشيال ميديا»

دبي (الاتحاد)

عبرت مواقع التواصل الاجتماعي، عن فرحتها العارمة بتتويج مانشستر سيتي بأول ألقابه هذا الموسم وبلقبه الرابع توالياً في كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بفوزه في النهائي على توتنهام بهدف.

وتصدرت وسوم «مانشستر سيتي، السيتي» الترند على موقع «تويتر» في الإمارات، وتواجد في الصدارة في معظم الدول الخليجية والعربية، بالتزامن مع التتويج الأول في الموسم، والذي عادل بواسطته «البلومون» الرقم القياسي لليفربول، بالفوز في المسابقة بثمانية ألقاب، بعدما وسجل الفرنسي إيميريك لابورت مدافع السيتي هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة في الدقيقة 82 من اللقاء .

وغرد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، عبر حسابه الرسمي على «تويتر» مهنئاً بفوز السيتي، وقال «خالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتتويج مانشستر سيتي بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزية للموسم الرابع على التوالي، وسعداء بالنجاحات المبهرة، والتي تقودها وتتبناها وتدعمها القيادات الطموحة». وتفاعل المغردون في «تويتر» مع تغريدة الحساب الرسمي لمانشستر سيتي بالعربية، «منصور دائماً يا السماوي»، في إشارة إلى ارتباط ملكية النادي بأبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وتبارت الحسابات الرسمية للمواقع الرياضية، والمؤثرون في مواقع التواصل الاجتماعي في تهنئة مانشستر سيتي باللقب الأول في الموسم.