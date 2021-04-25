حصد كأس الرابطة على طريق الثلاثية.. «البلومون» يسطع بـ «النجمة الثامنة»

لندن (أ ف ب)

تُوج مانشستر سيتي بلقبه الرابع توالياً في كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بفوزه، اليوم «الأحد»، على توتنهام بهدف نظيف سجله الفرنسي أيميريك لابورت في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن أمام نحو ثمانية ألاف متفرج سُمح لهم بالحضور.

وسجل لابورت الهدف برأسية في الدقيقة 82، ليعادل السيتي الرقم القياسي لليفربول، بالتتويج في المسابقة بثمانية ألقاب، ويستمر جفاف توتنهام على مستوى الألقاب للموسم الثالث عشر على التوالي.

وتحضّر فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي لا يزال يحارب على جبهتين أخريين بأفضل طريقة للتوجه الى العاصمة الفرنسية باريس الأربعاء لملاقاة باريس سان جيرمان، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري الأبطال، كما أصبح على بعد انتصارين فقط من التتويج بلقبه الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة.

وكان السيتي حُرم من المنافسة على رباعية تاريخية، عندما سقط أمام تشيلسي في نصف نهائي الكأس المحلية الأسبوع الماضي.

وهذا اللقب التاسع لجوارديولا منذ قدومه إلى السيتي عام 2017، حيث حقق لقبين في الدوري، واحداً في الكأس، أربعاً في كأس الرابطة، واثنين في الدرع.

فيما فوّت توتنهام مرة أخرى فرصة الفوز ببطولة، حيث يعود لقبه الأخير في جميع المسابقات إلى العام 2008، عندما توج بكأس الرابطة بالذات للمرة الرابعة بعد 1971، 1973 و1999.

وخاض النادي اللندني النهائي بقيادة لاعبه السابق راين مايسون المدرب المؤقت عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو الأسبوع الفائت بسبب تردي النتائج في الدوري، حيث يقبع النادي اللندني في المركز السابع.

وبات مايسون في سن 29 عاماً و316 يوماً أصغر مدرب في نهائي كأس الرابطة منذ الإيطالي جانلويكا فيالي مع تشيلسي عام 1998 «33 عاماً و263 يوماً».

وكان هذا اللقب الثامن لسيتي في كأس الرابطة في تسع نهائيات خاضها، حيث خسر فقط نهائي العام 1974 أمام ولفرهامبتون.

ويحتاج السيتي إلى انتصارين فقط في المراحل الخمس الأخيرة في الدوري، لتحقيق لقبه الثالث في «البرميرليج» في آخر أربعة مواسم، كما ستكون الفرصة سانحة لتتويجه في حال فوزه على كريستال بالاس السبت المقبل، مقابل سقوط مانشستر يونايتد أمام غريمه وضيفه ليفربول الأحد.