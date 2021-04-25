على طريق «الثلاثية».. مانشستر سيتي «الملك» في «حفل الجماهير»

مراد المصري (دبي)

أصبح مانشستر سيتي أكثر الفرق تتويجاً بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، بالتساوي مع ليفربول برصيد 8 ألقاب، وللمرة الرابعة على التوالي، عقب تفوقه على توتنهام 1 -صفر اليوم «الأحد» في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي، بحضور 8 آلاف متفرج في أمسية خاصة لعودة الجماهير عقب جائحة فيروس كورونا.

وسجل لابورتي هدف السيتي الوحيد برأسية في الدقيقة 82 ، ليمضي الفريق بثقة إلى طموح الثلاثية مع اقترابه من التتويج بلقب «البريميرليج» وجوده في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتساوى مانشستر سيتي بعدد ألقاب كأس الرابطة الإنجليزية عقب تفوقه على توتنهام في المباراة النهائية، ليرفع رصيده إلى 8 ألقاب في المسابقة «رقم قياسي» بالتساوي مع ليفربول، نجح السيتي من حصد لقب كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الرابع على التوالي، وهو الذي يسيطر على المسابقة بشكل مطلق منذ عام 2016.

«السماوي» تحول إلى عنصر دائم للمنافسة وحصد الألقاب في عهد أبوظبي، وحقق الفريق 15 لقباً، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مقارنة بفوزه بـ 12 لقباً طوال تاريخه قبل ذلك.

و9 ألقاب حققها «البلو مون» مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي نقل أسلوب الفريق إلى الاستحواذ والمتعة الكروية، وجعلت منه رقماً صعباً في إنجلترا وأوروبا.

مانشستر سيتي قريب من استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لتكون المرة الثالثة في آخر أربع مواسم التي يحصد فيها«الدرع» ليستعيده مجدداً من ليفربول، وهو يسعى لإكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا، وتحقيق الحلم القاري، حيث يواجه باريس سان جيرمان في ذهاب نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.