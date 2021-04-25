برشلونة يُغرق «الغواصات»

مدريد (أ ف ب)

حقق برشلونة انتصاراً صعباً ومهماً، بفوزه على فياريال 2-1 بـ «ثنائية» الفرنسي أنطوان جريزمان، ليشدد الخناق على أتلتيكو مدريد المتصدر في السباق إلى اللقب، ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسجل جريزمان هدفي برشلونة «28 و35»، بينما سجل النيجيري صامويل شوكويزي هدف فياريال اليتيم في الدقيقة 26.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث متساوياً في النقاط مع ريال مدريد، ولكن مع مباراة أقل في جعبته، فيما تجمد رصيد فياريال الذي يستضيف أرسنال الإنجليزي في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الخميس، في 49 نقطة في المركز السابع.

وبعد خسارته «الكلاسيكو» في الدوري، انتفض برشلونة بتحقيقه لقب كأس الملك للمرة 31 في تاريخه قبل أن يكرم وفادة ضيفه خيتافي بفوزه عليه 5-2 ليشدد الخناق على قطبي العاصمة، مبقياً على آماله بتحقيق ثنائية الكأس والدوري.

وبدأت المباراة بضغط من جانب فياريال، وتحديداً برأسية جيرارد مورينو التي مرت أعلى مرمى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وجاء الرد من برشلونة، حيث مرر الهولندي فرنكي دي يونج كرة داخل منطقة الجزاء إلى جريزمان الذي سدد كرة اصطدمت بالدفاع قبل أن تتحول إلى الركنية.

وواصل فياريال الضغط حتى افتتح التسجيل في الدقيقة 26 عن طريق شوكويزي الذي استغل كرة طويلة في العمق من زميله باو توريس، لينفرد بتير شتيجن ويراوغه، قبل أن يسدد في الشباك، ولكن الرد كان سريعاً من برشلونة بعد دقيقة واحدة، حينما تلقى جريزمان كرة طويلة من أوسكار مينجيسا، وركن الكرة إلى أقصى يمين الحارس في الدقيقة 28.

وعاد جريزمان وضاعف النتيجة لبرشلونة بالهدف الثاني في الدقيقة 35، حين استغل خطأ فادحاً في دفاع فياريال، وسدد كرة قوية إلى الحارس، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب فياريال مانو تريجيروس، بعد تدخله العنيف على الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 65، وأهدر دي يونج فرصة تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 83، إذ انفرد بالحارس لكنه سدد إلى جانب القائم الأيمن.