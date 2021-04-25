لايبزج يؤجل تتويج البايرن في «البوندسليجا»

برلين (أ ف ب)

أجّل لايبزج لليوم الثاني على التوالي، تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، بتحقيق انتصار 2-صفر على ضيفه شتوتجارت، ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من «البوندسليجا» اليوم «الأحد».

وكان ماينز أرجأ السبت حسم اللقب بإسقاطه البايرن المتصدر 2-1، وكانت خسارة لايبزج ستوفّر عليه الانتظار حتى المرحلة المقبلة للتتويج، وسجل هدفي لايبزج، المالي أمادو هايدارا في الدقيقة 46، والسويدي إميل فورسيبرج في الدقيقة 67 من ضربة جزاء.

ولعب شتوتجارت غالبية المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه الفرنسي ناويرو أحمدا «19 عاماً» في الدقيقة 14. وبالتالي كرر فريق المدرب يوليان ناجلسمان فوزه على شتوتجارت، إذ كان تفوق عليه في مرحلة الذهاب بهدف نظيف من توقيع الإسباني داني أولمو.

وعزز لايبزج بهذا الفوز وصافته لـ «البوندسيلجا» برصيد 64 نقطة، بفارق 7 نقاط عن بايرن الذي سيحسم اللقب التاسع توالياً بفوزه على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ في المرحلة المقبلة.

