سلطان بن حمدان يشهدمنافسات اليوم الثاني لمهرجان الوثبة لأبناء القبائل

محمد سيد أحمد وعبد الله عامر (أبوظبي)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة اليوم الثاني لمهرجان الوثبة لأبناء القبائل للهجن الذي يقام في ميدان الوثبة حاليا، وحلقت «الظبي» بشعار عبدالله غصاب راعي الطيرة العامري، بكأس الشوط الرئيسي الأول للأبكار المفتوح وجائزة مالية بلغت 500 ألف درهم، في ختام منافسات الحقايق لمسافة 4 كلم، بالميدان الجنوبي بالوثبة. وقطعت «الظبي» مسافة الشوط في زمن قدره 6.01.8 دقيقة، وأهدى«جدير» مالكه سهيل محمد بن نخيرات العامري بندقية الحقايق الجعدان المفتوح والجائزة المالية وقدرها 400 الف درهم في الشوط الرئيسي الثاني، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5.52.5 دقيقة. وشهد اليوم الأخير من منافسات سن الحقايق 20 شوطاً في الفترة المسائية، إذ جاءت المنافسة على أشدها خلال بقية الأشواط، لاسيما وأن اللجنة العليا المنظمة خصصت جوائز مالية قيمة للمشاركين في المهرجان. و انتزعت «غزر» لمحنا حمد بن ميا العفاري المركز الأول وناموس الشوط الثالث، بعد أن وصلت الى خط النهاية في زمن قدره 5:59:5، وتصدر «خزن دار» لخالد حمد حميد الجنيبي الشوط الرابع بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 5:54:0. وتوجت «مرضية» لعتيق مطر القبيسي بالمركز الأول بزمن قدره 5:56:7 بالشوط الخامس، وفي الشوط السادس استطاعت «راهية» لحمد علي جابر المري الفوز بالناموس بتوقيت قدره 5:01:1،وفي الشوط السابع ظفر «صلهاب» لفهد عبدالله التميمي بناموس الشوط بتوقيت بلغ 5:54:1:وفي الشوط الثامن حازت «متعبة» لحميد سالم النعيمي على المركز الأول بزمن قدره 5:55:3،وفي الشوط التاسع ظفرت «ندى» لمحمد مبارك بن عثيعيت العامري بالناموس بتوقيت قدره 5:56:8، في الشوط العاشر ذهب الناموس الى «الذيب» لمحمد سالم بن سعيد الدرعي بتوقيت قدره 5:55:7. وشهدت الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرون فوز «الدايمة» لمحمد عبداله بن شريم المري بزمن بلغ 6:00:6، الشوط 12 «الفائزة» لسريو الصمغة العامري بتوقيت قدره 5:56:5، الشوط 13 «مشاغب» لأحمد بالقناص العامري بزمن قدره 5:55:8، الشوط 14 «العاصفية» للسغيد مصلح الاحبابي بتوقيت قدره 6:03:7، الشوط 15 «جود» لمحمد بن وديمة العامري بزمن قدره 5:57:3، الشوط 16 «ملهم» لسالم بن عمان المهيري بزمن قدره 5:55:5، الشوط 17 «الظبي» لعبيد بن ضبيعة الكتبي بتوقيت قدره 5:58:5، الشوط 18 «مرغوب» لمحمد سهيل خلف المزروعي بزمن قدره 5:50:7، الشوط 19 «مذيار» لسيف محمد راعي الشيجه العامري المهيري بزمن قدره 6:01:6، وفي الشوط 20 تصدر «براق» لسعيد محمد سعيد مروشد بزمن بلغ 5:54:0، ليسدل الستار على منافسات الحقايق في المهرجان والموسم بشكل عام.