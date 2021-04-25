راشد بن حميد: اتحاد الكرة حريص على تطوير مسابقاته

الفجيرة (وام)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، أن مسابقة دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، جاءت قوية ومثيرة، وأن الفرق المشاركة قدمت مستويات جيدة على مدار 22 أسبوعاً، مشيداً بالدور الذي لعبته لجنة المسابقات في إخراج البطولة بأفضل صورة من بدايتها وحتى المحطة الأخيرة.

وأشاد بالتزام الأندية بكل بنود بروتوكول عمليات المباريات، مؤكداً أن ذلك كان له الأثر في خروج المسابقة بصورة ممتازة على المستويين التنظيمي والفني.

وهنأ رئيس الاتحاد نادي العروبة بمناسبة تتويجه بدرع المسابقة، متمنياً له التوفيق في منافسات المحترفين الموسم المقبل، ونقل تهنئته أيضاً لنادي الإمارات الوصيف بمناسبة عودته إلى المحترفين.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن اتحاد الكرة يعمل على تطوير مسابقاته بهدف توسيع قاعدة اللعبة، والمنافسات الكروية، وزيادة عدد اللاعبين والممارسين، مما يخدم المنتخبات الوطنية والكرة الإماراتية بشكل عام.

جاء ذلك لدى تتويجه نادي العروبة بلقب درع مسابقة دوري الدرجة الأولى لموسم 2020 -2021 مساء أمس «السبت»، بعد مباراة العروبة والبطائح التي جرت على استاد خليفة بن زايد في نادي العروبة، ضمن الأسبوع الأخير لمسابقة الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

من جهته، أشاد أحمد يوسف درويش النعيمي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات، بالجهود التي بذلتها الأندية هذا الموسم الاستثنائي من كافة النواحي، سواء بالمنافسة أو التنظيم في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن التعاون الكبير بين اتحاد الكرة والأندية ساهم بشكل واضح في إنجاح المسابقة.

وهنأ ابن درويش ناديي العروبة والإمارات بمناسبة تأهلهما إلى أندية المحترفين الموسم المقبل، مؤكداً أن اتحاد الكرة بدأ التنسيق فعلياً مع رابطة المحترفين حول مشاركة الناديين في مسابقاتها لضمان توفير متطلبات معايير الرابطة.