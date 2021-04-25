«ليلة خريف» لكبار سلة أميركا!

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حقق نيويورك نيكس رابع المنطقة الشرقية فوزه التاسع توالياً، بعدما تغلب على تورونتو رابتورز 120 - 103 في أمسية سقوط الكبار أمثال يوتا جاز ولوس أنجلوس ليكرز حامل اللقب وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وهي أفضل سلسلة من الانتصارات المتتالية لنيكس في غضون ثمانية أعوام، وتحديداً منذ موسم 2012-2013 حين حقق 13 فوزاً توالياً.

كما أكد نيكس الفترة الرائعة التي يمر بها، بتحقيقه فوزه السابع توالياً على ملعبه «ماديسون سكوير جاردن» على تورونتو، في مباراة تألق خلالها جوليوس راندل بتسجيله 31 نقطة و10 متابعات.

وحصل راندل على مساعدة من زميله الكندي آر جي باريت صاحب 25 نقطة، منها 20 في الشوط الثاني، و12 متابعة و4 تمريرات حاسمة، فيما أضاف ديريك روز 19 و7 تمريرات حاسمة وريدجي بولوك 16 نقطة.

كما عزز نيكس مركزه الرابع في المنطقة الشرقية مع 34 فوزاً مقابل 27 خسارة.

وقال راندل بعد الفوز التاسع توالياً: «لقد بلغنا الذروة، ولكن بإمكاننا أن نتحسن كثيراً»، مضيفاً: «من الواضح أننا نلعب بشكل رائع هجومياً، ولكن دفاعياً وعلى مدار 48 دقيقة أشعر بأنه يمكننا أن نكون أفضل بكثير».

ونجح نيكس في 56 بالمئة من تسديداته، وحقق 16 رمية ثلاثية ناجحة أمام حوالي 1900 متفرج تناثروا في المدرجات.

وبرز في صفوف الخاسر فريد فانفليت والبريطاني - النيجيري أو جي أنونوبي مع 27 نقطة لكل منهما، فيما أضاف الأوّل إلى سجله التهديفي 11 تمريرة حاسمة، كما ساهم النيجيري باسكال سياكام بـ 26 نقطة، وبلغت نسبة نجاح فريق تورونتو من التسديدات 43.4 في المئة.

في المقابل، لم يكن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وصيف الشرقية قادراً على حسم مباراته أمام ميلووكي باكس الثالث، فسقط أمامه للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام بنتيجة 94-132.

وحمل نجم باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو مجدداً فريقه على كاهله، فبعدما سجل 27 نقطة و16 متابعة و6 تمريرات حاسمة في الفوز الأول، عاود الكرّة بتسجيله 24 نقطة وتقدم للمركز الثاني في لائحة أفضل الهدافين في تاريخ الفريق.

وأضاف أنتيتوكونمبو 14 متابعة و7 تمريرات حاسمة في طريقه لتجاوز جلين روبنسون بتسجيله 12023 نقطة في مسيرته، ولم يعد يتخلف سوى عن الأسطورة كريم عبد الجبار «14211» كأفضل مسجل في تاريخ النادي، وسجل روبنسون بقميص باكس 12010 نقطة بين عامي 1994 و2002، قال أنتيتوكونمبو بعد إنجازه الجديد: «إنها مجاملة رائعة».

وتابع: «يجب أن أتابع العمل بجهد، إنه ماراثون وليس سبرينت. لذا يتوجب عليّ العمل بجهد ومواصلة الإيمان بنفسي وصقل مهارتي والحفاظ على زملائي الرائعين الذين أحب اللعب معهم، مع طاقم تدريبي رائع».

وختم قائلاً: «إنه ثمار الكثير من العمل الشاق، لكن يجب عليّ الاستمرار في المضي قدماً».

وبرز في صفوف الفائز بوبي بورتيس مع 17 نقطة، فيما أضاف برين فوربس والنيجيري - الأميركي جوردان نورا 13 نقطة لكل منهما، وجرو هوليداي 12.

وكان سفنتي سيكسرز يمني النفس بتحقيق الفوز للعودة إلى صدارة المنطقة، لكنه تعرض لخسارة مؤلمة في ظل غياب نجميه الكاميروني جويل إمبيد بسبب ألم في الكتف ليغيب عن 19 مباراة هذا الموسم، والأسترالي بن سيمونز للمباراة الرابعة توالياً بسبب المرض.

وبات سفنتي سيكسرز ثاني الترتيب، مع 39 فوزاً و21 هزيمة، مهدداً بخسارة مركزه من باكس الثالث الذي رفع رصيده إلى 37 فوزاً و22 خسارة.

وعلى ملعب «فيفينت سمارت هوم أرينا»، تعرض يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية لخسارة غير متوقعة أمام ضيفه مينيسوتا تمبروولفز الرابع عشر، والذي خرج من سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» 96 - 101.

وخاض جاز اللقاء من دون نجمه دونافان ميتشيل، في حين لم تحل النقاط الـ 30 التي سجلها نجمه الكرواتي بوجدان بوغدانوفيتش دون إبعاد شبح الخسارة.

وقاد كارل - أنتوني تاونز حملة عودة تمبروولفز إلى أجواء المباراة بتسجيله 24 نقطة، أضاف إليها 12 متابعة ليقلب الطاولة على المتصدر، بعدما تأخر أمامه بفارق 17 نقطة.

ولم تكن حال لوس أنجلوس ليكرز حامل اللقب أفضل، إذ خسر أمام دالاس مافريكس 93-108، بعدما قلب الأخير تأخره بفارق 17 نقطة إلى فوز، وبرز الكندي دوايت باول كأفضل مسجل في صفوف الفائز مع 25 نقطة وأضاف 9 متابعات، وساهم زميله دوريان فيني - سميث بـ 21 و7 متابعات.

وكان بن ماكليمور مع 20 نقطة الأبرز في صفوف ليكرز صاحب سجل سلبي عن الرميات الثلاثية، حيث حقق لاعبوه 12 رمية بعيدة ناجحة فقط من أصل 45 تسديدة.

وبات حامل اللقب مهدداً بفقدانه لمركزه الخامس في المنطقة الغربية، بعدما تجمد رصيده عند 35 فوزاً مقابل 25 خسارة، فيما رفع مافريكس مطارده المباشر في المركز السادس رصيده إلى 33 فوزاً و26 هزيمة.