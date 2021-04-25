اتحاد جدة يحاول قطع الطريق أمام إغراء فهد المولد



الرياض (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية أن نادي اتحاد جدة السعودي يسعى لتجديد تعاقده مع فهد المولد، في ظل تلقيه عرضاً من أحد أندية الرياض مع اقتراب دخوله الفترة الحرة من عقده.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة «عكاظ»، نقلاً عن مصادرها الخاصة، فإن نادياً من العاصمة ينتظر دخول المولد فترة الأشهر الستة الأخيرة في عقده، والتي يحق له خلالها التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن «النادي استفسر عن عقد المولد، الذي سيدخل الفترة الحرة في نهاية نوفمبر المقبل، وسيقدم عرضاً مغرياً للاعب حينها من أجل ضمه».

بينما أكد مصدر مقرب من نادي الاتحاد للصحيفة، أن إدارة النادي لن تفرط في المولد الذي يعتبر إحدى ركائز العميد، موضحاً أن عقد اللاعب تبقى فيه موسم كامل، وسيتم العمل على تجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة. وكان المولد قد وقع عقده الحالي في عهد إدارة الرئيس السابق نواف المقيرن لمدة 4 سنوات، على أن ينتهي في نهاية شهر مايو 2022، ويملك الاتحاد 46 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.