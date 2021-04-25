«كدمة» مبابي تصدم سان جيرمان

برلين (د ب أ)

يستعد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لقيادة فريقه خلال المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء المقبل، في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا رغم الإصابة، وسجل مبابي هدفين ليقود سان جيرمان للفوز 3-1 على ملعب ميتز، لكنه أصيب بكدمة خلال المباراة.

وقال ماوريسيو بوكيتينيو مدرب سان جيرمان لمحطة «كانال بلاس»: إنها صدمة للفريق، لا أعتقد أنها إصابة كبيرة، نتمنى ألا تكون خطيرة، ولا أعتقد أنه يواجه إمكانية الغياب عن مواجهة الأربعاء، هي مجرد صدمة، لكن لا تعطينا الانطباع بأنه سيغيب عن مواجهة السيتي، واللاعب كان هادئاً لحظة تغييره، لكن رغم ذلك فإن الإصابة كانت مؤلمة.