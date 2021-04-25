البلوشي بطل الهواة في سباق «دراجات ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، الفائزين والفائزات في البطولة الدولية للبادل تنس التي أقيمت لأول مرة ضمن فعاليات النسخة الثامنة من دورة ند الشبا الرياضية، بحضور خليفة خوري النائب الأول لرئيس الاتحاد، وسعيد محمد المري الأمين العام للاتحاد، كما تم تكريم الفائزين والفائزات في سباق الدراجات الهوائية، الذي اختتم مساء السبت، ضمن فعاليات الدورة، حيث تزينت أعناق الفائزين بميداليات «عام الخمسين» التي أطلقتها اللجنة المنظمة في هذه النسخة. وحضر اليوم الثالث والأخير من سباقات الدراجات وتتويج الفائزين سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وصلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، ونايف جكة الأمين العام المساعد لاتحاد الدراجات. وأحرز راشد البلوشي درّاج فريق «تريك أم7» لقب سباق الدراجات الهوائية فئة الهواة المواطنين لمسافة 75 كلم، والذي شارك فيه 350 دراجاً وانطلق من أمام مركز الصقور والرياضات التراثية، وانتزع البلوشي المركز الأول في الأمتار الأخيرة من خط النهاية بزمن قدره 1:42:41:52 ساعة، بعد صراع قوي مع خالد علي ثاني من فريق الشعفار جميرا، الذي حل في المركز الثاني محققاً زمناً قدره 1:42:41:66 ساعة، وجاء سعيد حسن صفر، من فريق شرطة دبي، في المركز الثالث بزمن قدره 1:42:42:52، يليه أحمد حسن البلوشي في المركز الرابع، وحارب إبراهيم البلوشي في المركز الخامس، وعادل عبدالباقي سادساً. وأطلق سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، شارة انطلاق السباق الأخير، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، وعدد من أعضاء اتحاد الدراجات الهوائية.

وفي بطولة البادل تنس، سيطر اللاعبون الإسبان على فئة الرجال، فقد حصد الثنائي الإسبانيين أنتونيو فيرنانديز وجوزي أجارسيا ديسترو المركز الأول بعد تغلبهما على مواطنيهما الإسبانيين جافيير جارسيا مورا وجيمي مونوز إنريل، اللذين حلا في المركز الثاني بنتيجة 7 - 6 و 6- 2.

وفي فئة السيدات فازت الإيطاليتان كيارا باباسينا وأوليا سوساريلو بالمركز الأول بعد تغلبهما على الفرنسيتين جيسيكيا جينير وويندي بارسوتي، اللتين حلتا في المركز الثاني بنتيجة 6-0 و 6-3. وتقام مساء اليوم المباراة النهائية لفئة البرونز للرجال، حيث يلتقي فريق «أنكل سعيد» الذي يضم الشيخ سعيد بن مكتوم وعبدالرزاق أحمد، مع فريق الثنائي فرحان وحميد غانم الهاجري. من جانبه، عبر راشد البلوشي بطل السباق عن سعادته بإحراز المركز الأول للسباق، مؤكداً أنه وزملاءه في فريق ترك أم 7 بذلوا جهداً كبيراً للتتويج باللقب، في ظل المنافسة الكبيرة بين جميع المشاركين وقال:«هذا التتويج هو خير ختام للموسم الحالي لمنافسات الدراجات، ما يعطي دفعة قوية للمشاركة بشكل أكبر في مختلف بطولات الموسم المقبل». وأشاد البلوشي بمستوى التنظيم والمنافسة في دورة ند الشبا الرياضية، مؤكداً أن هذا الأمر ليس بغريب من القائمين على هذه البطولة، التي تشهد زخماً كبيراً في شهر رمضان، وأصبحت أحد أبرز سماته السنوية. من ناحية أخرى، شارك عصام عبد الله إداري فريق العين لكرة القدم السابق في سباق الدراجات الهوائية للهواة بدورة ند الشبا الرياضية، من بين 350 لاعباً شاركوا في السباق، وجاءت مشاركته مفاجأة للجميع، بعدما كشف عن أنه بدأ ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، عندما كان رفقة الزعيم في معسكره قبل ثلاثة سنوات بالنمسا. وقال:«قبل 3 سنوات كان لاعبو العين يتدربون على الدراجات الكهربائية، وكنت أشاركهم التدريبات، وبعد العودة إلى مدينة العين بدأت الدراجة الهوائية تلازمني في التدريبات اليومية دون انقطاع، حيث شعرت أنها تساعد في المحافظة على الوزن والتركيز وأيضاً الرشاقة».

