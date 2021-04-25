110 مباريات ترسم سيناريو صعود العروبة والإمارات

معتصم عبدالله (دبي)

أسدلت مباريات الجولة 22 والأخيرة، الستار على دوري الدرجة الأولى، للموسم الحالي 2020- 2021، والذي شهد احتفال العروبة «البطل»، والإمارات «الوصيف»، بالصعود إلى دوري الخليج العربي، في الموسم المقبل 2021- 2022، بعدما حصد الأول 44 نقطة، وحل «الصقور» ثانياً برصيد41 نقطة.

وسيطرت نتيجة التعادل على مباريات الجولة الأخيرة، حيث احتفل العروبة بالتتويج بدرع الدوري، بالتعادل مع البطائح 1-1، فيما نال «الصقور» جائزة «الوصافة»، بعد تعادله أمام مصفوت 1-1، في المقابل تعادل مسافي ودبا الحصن 3-3، والذيد والحمرية 2-2، وحقق العربي صاحب المركز السادس الفوز الوحيد في الجولة على حساب مضيفه دبا الفجيرة الرابع 2-1.

وشهد الدوري في موسمه الحالي بمشاركة 11 فريقاً، إقامة 110 مباريات، وزعت على 22 جولة في الدورين الأول والثاني، وحُسمت 79 مباراة في الدوري بنتيجة الفوز وهو ما نسبته 71.8% من جملة المباريات، مقابل 31 تعادلاً وهو ما نسبته 28.1% من مواجهات الدوري.

واستحق العروبة التتويج بدرع الدوري، بعدما حقق النسبة الأعلى في عدد الانتصارات، بالفوز في 13 مباراة، فيما يعد الذيد الأقل تحقيقاً للانتصارات بفوز وحيد، وحُسمت 31 مباراة في الدوري بنتيجة التعادل، ويعد الحمرية صاحب المركز السابع في الترتيب العام «ملك التعادلات»، بتعادله في 9 مباريات، مقابل فوزه في 6، والخسارة في 5 لقاءات.

وسُجل خلال مباريات دوري الأولى، 322 هدفاً، بمعدل 2.9 هدف في المباراة، وتنافس العروبة والإمارات على صدارة الأقوى هجوماً، بعدما سجل الأول 45 هدفاً مقابل 44 هدفاً لـ «الصقور»، فيما اكتفى هجوم الذيد صاحب المركز الأخير بتسجيل 14 هدفاً ليكون أضعف هجوم.

ونال دبا الفجيرة صاحب المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 32 نقطة، لقب الأقوى دفاعاً، بعدما استقبلت شباكه 21 هدفاً، مقابل 37 هدفاً هزت شباك التعاون «الثامن»، ومسافي «العاشر» أضعف دفاع في الدوري.