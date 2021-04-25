5 أندية تتنافس على 3 بطاقات من «وصافة الأبطال»

منير رحومة (دبي)

أشعلت بداية إياب دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، الصراع بين الفرق في المجموعات الخمس، بفضل النتائج المفاجئة، وصحوة العديد من الأندية، مما قلص الفارق في النقاط، وأدخل المزيد من الإثارة والتشويق على الجولتين المتبقيتين، لمعرفة الفرق التي تحسم بطاقات العبور إلى دور الـ16 من البطولة.

ويحتل أربعة فرق المركز الثاني بـ 7 نقاط، وهي الهلال السعودي «المجموعة الأولى»، واستقلال طهران «المجموعة الثالثة»، والسد القطري «المجموعة الرابعة» والوحدة ممثل الكرة الإماراتية في المجموعة الخامسة، فيما يأتي تراكتور الإيراني وصيفاً في المجموعة الثانية وله 6 نقاط.

وفي المقبل لم يحسم بطاقة التأهل حتى الآن إلا بيروزي الإيراني متصدر المجموعة الخامسة بـ 12 نقطة.

وكشف دور المجموعات عن التقارب الكبير في المستوى بين أندية غرب القارة، مما يجعل المواجهات المقبلة حاسمة، وعلى درجة كبيرة من الأهمية لجمع النقاط والتمسك بأمل التأهل. ويذكر أن نظام احتساب المتأهلين إلى الدور الـ 16 في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا ينص على تأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الخمسة، بالإضافة إلى ثلاثة فرق من أفضل أصحاب المركز الثاني.‏

وتحسب أفضلية أصحاب المراكز الثانية، أولاً بالنقاط ثم فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة، ثم الأكثر تسجيلاً ثم اللعب النظيف وعدد البطاقات الصفراء الحمراء، وأخيراً اللجوء إلى القرعة، وذلك في حال التساوي بجميع الشروط المذكورة.

أما فيما يتعلق بآلية تحديد المركز الأول في كل مجموعة، فيتم الاستناد إلى المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، وبعده الفريق الأكثر تسجيلاً .

ورفع شباب الأهلي من سخونة التنافس على بطاقات التأهل في المجموعة الأولى، بفضل الفوز الثمين الذي حققه على آجمك الأوزبكي، والتقدم إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، حيث قلص الفارق بينه وبين المتصدر إلى 3 نقاط فقط، مما يجدد من آماله في المنافسة بجدية على بطاقة التأهل، خاصة إذا نجح في الفوز خلال المباراتين المتبقيتين، أمام استقلال طاجيكستان صاحب المركز الأول في مواجهة الغد، والهلال السعودي صاحب المركز الثاني خلال الجولة الأخيرة.

فرق المركز الثاني بعد الجولة الربعة

الهلال: 7 نقاط

الوحدة: 7 نقاط

أهلي جدة : 7 نقاط

السد: 7 نقاط

تراكتور: 6 نقاط