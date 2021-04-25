أحمد خميس: «الهدف الأغلى» في «شباك الصقور»

فيصل النقبي (الفجيرة)

شدد أحمد خميس الخليفي «36 عاماً» مهاجم العروبة، على جاهزيته لخوض التجربة الجديدة مع الفريق بدوري الخليج العربي خلال الموسم المقبل، مؤكداً أنه يعتز كثيراً بهدفه الغالي الذي سجله أمام الإمارات خلال لقاء الفريقين بالدور الثاني لدوري الدرجة الأولى، خاصة أنه جاء في الدقيقة 93، ومنح العروبة «نقطة ثمينة» كانت سبباً في تصدره وحصوله على اللقب.

وأشار إلى أنه كان واثقاً من صعود الفريق إلى دوري المحترفين، بعد الأداء المتوازن في منتصف الدور الأول، والرائع في الثاني، وأدى جميع اللاعبين المهمة على أكمل وجه.

وسبق للمهاجم المخضرم أن شارك في دوري الخليج العربي مع أندية مختلفة، حيث لعب للفجيرة والعين وشباب الأهلي والشارقة وبني ياس والنصر وحتا، بجانب دبا الفجيرة الذي شارك في «الأضواء» لمواسم عدة، والآن يلعب في العروبة ليكون النادي الثامن في مسيرته الاحترافية المهمة، ولعب أحمد خميس للمنتخب، كما سجل العديد من الأهداف المهمة مع جميع الأندية التي دافع عن ألوانها، وثلاثة أهداف لمصلحة العروبة هذا الموسم.