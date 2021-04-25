تين كات: الوحدة مصيره بيده

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة، أن الضغوط أصبحت أقل على فريقه، بعد الوصول إلى «النقطة السابعة»، والاحتفاظ بالمركز الثاني في المجموعة الخامسة، مشيراً إلى أن تأهل «العنابي» إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا أصبح بيد «أصحاب السعادة» وحده.

وقال قبل مواجهة بيروزي غداً «الاثنين» ضمن الجولة الخامسة: أعتقد أن التأهل بأيدينا، ونحن من علينا تحقيقه دون النظر إلى ما حدث في المجموعات الأخرى، ويجب حصد 3 نقاط في آخر مباراتين بالمجموعة، ولو حصدنا نقاطاً أكثر سيكون ذلك أمراً رائعاً، والانتصار أمام بيروزي هو الأهم، بغض النظر عن عدد الأهداف، وضمان نقاط المباراة أولوية القصوى لنا، والمنافس فريق كبير وصعب، ويملك خبرة كبيرة، ولكن كان بإمكاننا الخروج بنقطة على الأقل في الذهاب.

وأضاف: علينا التفكير في كيفية يمكننا أن نفاجئ المنافس وإعداد الخطط التي تناسب المباراة، وهدفنا مواصلة المشوار في البطولة، وهو طموح النادي الذي يمثل الإمارات التي تعنى فيها كرة القدم الكثير، وتشهد الدولة تطوراً في كل شيء، وأقول ذلك لأنني عملت في الدولة لفترات ليست قصيرة.

من جانبه، قال ماتافز مهاجم الوحدة: نستحق التأهل، ونعمل لذلك بكامل طاقتنا، والتركيز والعمل الجماعي هما العاملان المهمان أمام بيروزي.