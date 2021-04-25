الوحدة.. طرق أبواب التأهل بـ «العاشرة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

مواجهة من «العيار الثقيل» تجمع غداً «الاثنين» الوحدة وبيروزي، ضمن الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، حيث يسعى «العنابي» لرد الاعتبار بعد خسارته أمام بيروزي في الدور الأول، وتقليص النقاط، حيث يحتل «العنابي» وصافة المجموعة بـ7 نقاط، بفارق 5 نقاط عن بيروزي المتصدر بـ «العلامة الكاملة»، في الجولات الأربع الماضية.

ويفقد «أصحاب السعادة» جهد قائده إسماعيل مطر، والمدافع أحمد راشد للإيقاف، بجانب مانع عايض، وعبد الله حمد المصابين، فيما استعاد في الجولة الماضية خدمات محمد برغش، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق قبل انطلاق منافسات المجموعة.

ويبحث الوحدة عن الفوز أو التعادل على أقل تقدير، قبل مواجهة جوا الهندي في الجولة الأخيرة، لضمان مقعد في دور الـ16 للبطولة، الذي يتأهل له صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر، لذلك يتوقع أن يدفع الهولندي تين كات مدرب «العنابي» بتشكيلة متوازنة، تكون مهمتها المحافظة على شباك نظيفة، والعمل على استغلال أي فرصة أمام مرمى المنافس الذي يدخل المباراة، وقد حسم تأهله، وينتظر أن يدفع بعدد من العناصر التي لم تشارك في المباريات السابقة.

وسبق وأن التقى الوحدة وبيروزي في 5 مباريات، البداية عام 2011 وتعادلا 1-1 في استاد أزادي، بينما فاز الوحدة بهدفين على استاد آل نهيان، ولعب الفريقان في مرحلة المجموعات عام 2017، وخسر الوحدة 2-3 ذهاباً و2-4 إياباً، قبل أن يخسر بهدف في الجولة الأولى بالنسخة الحالية، وهو ما يخطط «العنابي» إلى عدم تكراره في الجولة الخامسة.