«الشارقة» ينتظر «الهدية» قبل حوار «القوة الجوية» في «الآسيوية»

علي معالي (الشارقة)

بطموح التأهل إلى دور الـ 16، لدوري أبطال آسيا، يلتقي الشارقة مع القوة الجوية العراقي، غداً «الاثنين» في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، من منافسات المجموعة الثانية، حيث يبحث «الملك» عن النقطة الـ11، والتي ربما تمنحه بطاقة التأهل، في حال فوز باختاكور الأوزبكي، أو تعادله مع تراكتور الإيراني، في المباراة التي تدشن الجولة، وبالتالي فإن «الملك» قبل أن يدخل لقاء القوة الجوية، تكون كل الأوراق مكشوفة أمامه، وفي كل الأحوال، فإن الهدف هو الفوز، حتى يكون طريقه إلى الدور الثاني «واضح المعالم»، وتنتظر جماهير «الملك» هدية «الأسود» أو مزارعو القطن الأوزبكي!

والفريق العراقي ضاعت فرصته تماماً بعد التوقف عند نقطتين، كذلك هناك الكثير من الغيابات في صفوف الفريق، ومنها إحسان حداد الذي أكد الفحص الطبي معاناته بتمزق خفيف في أربطة الكاحل، وتم عمل «جبيرة» على قدمه اليسرى، ويحتاج إلى 7 أيام، لكي يعود إلى الملاعب، لينضم بذلك إلى حمادي أحمد الذي يشكو من شد خفيف في العضلة الضامة، وسبق اللاعبين غياب أيمن حسين الذي أجرى جراحة وخرج من المستشفى.

وفي المقابل فإن صفوف الشارقة تبدأ في الاكتمال بعودة «الساحر» البرازيلي إيجور كورونادو إلى التشكيلة الأساسية، بعد أن تواجد في قائمة المباراة الأخيرة أمام باختاكور، وشارك لفترة قصيرة، وقام بتغيير ملامح الفريق، مما جعله يحقق تعادلاً بطعم الفوز، كما ستكون الفرصة سانحة لأن يستعين عبدالعزيز العنبري بجهود الحسن صالح الذي تماثل للشفاء من الإصابة التي حرمته من عدم التواجد أساسياً منذ فترة.

ومعنويات «الملك» مرتفعة للغاية، في ظل عدم خسارة الفريق لأي مباراة في الجولات الأربع السابقة، وهو ما يجعله يدخل لقاء السهرة المرتقبة الليلة، بروح الانتصار أملاً في مواصلة المشوار المتميز للفريق في البطولة الآسيوية حالياً، وفي حال وجود ايجور إلى جوار كايو لوكاس يصبحان قوة ضاربة كبيرة مع شوكوروف ولوان بيريرا، وكذلك المتألق محمد عبدالباسط والمتوهج خالد باوزير ومعهم خالد الظنحاني وعبدالله غانم والقائد شاهين عبدالرحمن والحارس عادل الحوسني، وانتهت مباراة الفريقين في الجولة الأولى بفوز الشارقة بهدف.