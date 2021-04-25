العين بطل «رمضانية كرة الصالات» بالشارقة

علي معالي (الشارقة)

توج فريق العين بلقب بطولة كرة القدم للصالات التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على هامش الدورة الرمضانية، بالفوز على فريق أرب ستارز بهدف نظيف سجلته صابرين ماماي في البطولة التي جرت بالصالة المغطاة بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، وحصل فريق المجد على المركز الثالث، وفازت سلوى منصور لاعبة أرب ستارز بلقب هدافة البطولة في المباريات، التي شهدت قمة المتعة الكروية على مدار 4 أيام بمشاركة 12 فريقاً. توج الأبطال كل من عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وأشاد جاني بما قدمته مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من بطولة نموذجية في كل شيء بالعمل المميز، بما يؤكد وجود كوادر تستطيع تنظيم بطولات على أعلى مستوى، وقال: «نوفر كل الإمكانيات في مجلس الشارقة الرياضي لإنجاح مثل هذه البطولات بشكل عام، وبما يخدم كرة الصالات بشكل خاص، كما أن نادي الشارقة الرياضي للمرأة يقدم نموذجاً متميزاً في العمل للتطوير في رياضة السيدات». من جانبها، أكدت ندى عسكر النقبي «أن الدورات فرصة كبيرة لاكتشاف المواهب، وأعتقد أن المتابعة لها سوف تساهم في إلقاء الضوء على لاعبات متميزات، وأن المتعة كانت متواجدة في كل المباريات في ظل المهارات التي كنا نراها في كل لقاء، وأنه بعيداً عن التنافس في أرض الملعب هناك حالة اجتماعية متميزة بين كافة اللاعبات والمدربات». وأضافت ندى النقبي: «شارك في كرة الصالات 12 فريقاً تم تقسيمهم إلى مجموعتين بواقع 120 لاعبة وهو المستهدف، وكذلك 45 في لعبة الرماية، و35 لاعبة في الكاراتيه ليصل الإجمالي إلى 200 لاعبة، وهو رقم يوضح مد الجهد والخطط البناءة التي تم الاعتماد عليها».

