مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول يعود إلى المملكة المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

تتطلع منظمة السباقات العربية (ARO) إلى الترحيب بعودة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في المملكة المتحدة في عام 2021، من خلال سلسلة سباقات الوثبة ستاليونز بخمس سباقات تبدأ 28 أبريل بمضمار وولفر هامبتون، ويتصدر اجندة السباقات كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للفئة الثالثة في مضمار هايدوك بارك السبت 4 سبتمبر، وتبلغ جائزة السباق الممتد لمسافة الميل 14000 جنيه إسترليني، والتي كانت تنظم سابقاً في مضماري نيوبري ورويال وندسور. وستقام سباقات كأس الوثبة الخمسة في الفترة من أبريل إلى أغسطس في حلبات وولفر هامبتون، وباث، ورويال وندسور، ولنجفيلد وشيبستو، وستنطلق بسباق الخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر، ثم بسباقات تكافؤ من ميل إلى ميل ونصف الميل. ولعب مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان دوراً مهماً في الترويج لسباقات وتربية الخيول العربية الأصيلة حول العالم منذ انطلاقه في عام 2009، ويهدف المهرجان إلى استمرار الجهود التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في الحفاظ على تراث الرياضة، ورياضة الفروسية على وجه الخصوص، وتعزيز الخيول العربية والتراث الإماراتي حول العالم. ويقوم المهرجان برعاية مئات السباقات منذ بدايته، ويدعم مجموعة متنوعة من المسابقات والتي تصل إلى أعلى المستويات، وتتوج هذه الأحداث بأغنى سباق للخيول العربية في العالم على العشب، وهو جوهرة تاج زايد، للفئة الأولى في أبوظبي. وقالت جيني هاينز، مدير الشؤون التجارية والمالية في منظمة السباقات ARO: «المنظمة ممتنة للغاية للدعم المستمر لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على مدى السنوات العشر الماضية، وكان أول سباق هو كأس الوثبة بريدرز ستيكس، لقد لقيت عودة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان، إلى المملكة المتحدة استحساناً كبيراً، ونتطلع إلى موسم تنافسي يتوج بكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ونحن ممتنون أيضاً لدعم ومساعدة هيئة سباق الخيل البريطانية وجميع حلبات السباق، ولا سيما مضمار هايدوك بارك الذي سيستضيف السباقات العربية لأول مرة».