منتخب الجودو يشارك في «جراند سلام كازان»

أبوظبي (الاتحاد)

اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على بدء معسكر منتخب الجودو الأول في المركز الأولمبي في عاصمة مولدوفا، عقب معسكره المفتوح الذي أقامه في الإمارات بعد مشاركته الإيجابية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو، التي اختتمت مؤخراً في بمدينة بيشكيك بقرغيزستان ونال فيها فيكتور سكرتوف لاعب المنتخب الميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم، واحتل زميلة إيفان ريما رينكو المركز الخامس في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم، وذلك بإشراف المدرب الجديد المالديفي باكال فياسيسلاف. وأكد رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن المنتخب سيشارك في بطولة جراند سلام كازان الروسية، التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو المقبل بمشاركة 434 لاعباً ولاعبة من 91 دولة حتى الآن، من بينها 10 دول عربية ممثلة في دولة الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، قطر، مصر، الأردن، المغرب، لبنان، والجزائر، بجانب فريق اللاجئين. وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني في إطار التحضير لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق 23 يوليو المقبل، ويسبق مغادرة منتخبنا للمشاركة فيها خوض تحدي بطولة العالم للكبار بالعاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 6-13 يونيو المقبل. وحث الدرعي منتخب الجودو، مع بدء معسكره في مولدوفا، على ضرورة بذل الجهد خلال الفترة المتبقية من برنامج الإعداد للأولمبياد، حتى تعكس مشاركة المنتخب الوجه المشرق لرياضة الإمارات خلال التظاهرة الأولمبية، كما حدث في المشاركة الماضية.