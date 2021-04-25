3 أندية تقاسمت صدارة نجوم المستقبل والدوري العام في الكاراتيه

علي معالي (الشارقة)

تقاسمت 3 أندية صدارة مسابقات نجوم المستقبل فردي رجال وسيدات والدوري العام للكاتا وهي الشارقة الرياضي والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والشارقة الرياضي للمرأة وسط منافسة شديدة، وفي ظهور قوي ومميز لأندية اتحاد كلباء وعجمان ودراجون سبورت بعجمان، في المنافسات التي جرت بصالة نادي الشارقة الرياضي فرع الحزانة، وسط إجراءات احترازية مشددة ومعتمدة من الهيئة العامة للرياضة والجهات المختصة بالدولة، ضمن بروتوكول الأمن والسلامة المطابق لمعايير بروتوكول الفريق الطبي بالاتحاد الدولي للكاراتيه. وشهدت البطولة أرقاماً جديدة ومراكز متميزة منها فوز فريق سيدات نادي الشارقة الرياضي بأول بطولة للدوري العام للكاتا سيدات في تاريخه، وكذلك فوز فريق سيدات نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالأربع مراكز الأولى في بطولة الكاتا فردي في بطولة نجوم المستقبل، كما فاز فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في بطولة كوميتيه الرجال فردي بالمركزين الأول والثاني في وزني (60 - 67 كجم)، ووزن (75 - 84 كجم) في بطولة نجوم المستقبل، وهما وزنا البطولة للرجال لهذا الموسم. شارك في البطولة 7 أندية: الشارقة الرياضي واتحاد كلباء وعجمان والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والشارقة لرياضة المرأة ونادي دراجون سبورت ونادي الخليج الدولي.

توج الفائزين ندى عسكر النقبي المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، ومريم الشامسي عضو مجلس ادارة الاتحاد، وفي حضور الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري السكرتير الفني، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، والحكم الدولي جابر الزعابي نائب رئيس لجنة الحكام.

وعن النتائج، في بطولة الدوري العام كاتا سيدات: توج بالمركز الأول نادي الشارقة للألعاب الفردية وبالمركز الثاني: الشارقة الرياضي للمرأة، وبالمركز الثالث: نادي دراجون سبورت، وفي كاتا فردي سيدات: سلامة جاسم، وحميدة حاجي وهدى أحمد وخولة خالد من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمراكز الأولى، وفي كاتا فردي رجال: فوز مروان عبد الله المازمي وعبد الله عقيل عبدالله من نادي الشارقة للألعاب الفردية بالمركزين الأول والثاني. وفي كوميتيه فردي رجال وزن 60 - 67 كجم: فاز بالمركزين الأول والثاني أحمد سالم باصليب وجاسم عبد الله سالم من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وبالمركز الثالث: حماد سهيل الغفلي (نادي الشارقة للألعاب الفردية، والثالث مكرر: أحمد عبد العزيز يوسف (اتحاد كلباء)، وفي كوميتيه فردي رجال وزن 75 - 84 كجم: حل بالمركزين الأول والثاني: عادل عبد العزيز، وخميس صبحي حسين من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وبالمركز الثالث: معاوية محمد النعيمي، وسيف علي سيف (اتحاد كلباء). وفي كوميتيه فردي سيدات وزن 50 -55 كجم فازت بالمركزين الأول والثاني: حوراء العجمي واليازية خالد( نادي الشارقة الرياضي للمرأة)، وبالمركز الثالث: مريم عبد الرحمن إبراهيم وسعاد بلال النوبي (نادي عجمان).