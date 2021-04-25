المرزوقي بطل «حواجز الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

توّج الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي على صهوة الفرس «كورال بيتش» من إسطبلات الشراع، بجائزة المركز الأول في الشوط المفتوح على حواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، في أمسية منافسات قفز الحواجز الثانية، التي تألفت من ثلاث منافسات أقيمت الجمعة الماضية على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق. وفي المنافسة المفتوحة من جولة واحدة على حواجز بلغ ارتفاعها (135) حقق الفارس الناشئ عمر عبد العزيز المرزوقي المفاجأة، محرزاً الصدارة بصحبة الفرس «كورال بيتش زد» من إسطبلات الشراع، وأكمل الجولة في زمن بلغ 55. 93 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس محمد شافي الرميثي وأنهى الجولة بالفرس «سيباليا» من نادي أبوظبي للفروسية في زمن بلغ 61.23 ثانية، وزميله بنادي أبوظبي للفروسية الفارس راشد محمد الرميثي أحرز جائزة المركز الثالث بالفرس «فالنتاين» والزمن 65.84 ثانية. ومن بين 12 فارساً من فئة المبتدئين، أكملوا الجولة دون خطأ على ذات الارتفاع، نجح ثلاثة من فرسان نادي الشارقة للفروسية في احتلال المراكز الثلاثة الأولى، الفارس خليفة محمد الشامسي أولاً بعد إكماله الجولة في أفضل زمن مع الجواد «إيلوي»، والثاني إليزافالا مينينا بالجواد «إنوفاتر»، والثالث الفارس محمد يوسف المحمودي والفرس «كوسين 2». وآخر الفئات التي تستهدف المشاركة في منافسات القفز بمثل هذه المواصفات، الفرسان أصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (4- 5) سنوات، ونجح منهم 9 فرسان في إكمال الجولة نظيفة دون خطأ، وحاز جائزة المركز الأول الفارس سالم أحمد السويدي بالجواد الصغير «كووبر» من نادي الشارقة للفروسية، والمركز الثاني أحرزه الفارس سلطان أحمد التبالي بالجواد «فلاينج هاي» من نادي ربدان للفروسية، ونال جائزة المركز الثالث الفارس هشام غريب بالفرس «لومادين» من نادي الشارقة للفروسية.