هنري: أرسنال يؤلمني ولكن أشجعه حتى الموت!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال النجم الفرنسي المخضرم تيري هنري، أحد أبرز نجوم نادي أرسنال الإنجليزي عبر تاريخه، إنه لم يعد يعترف بناديه، لأن اشتراكه في دوري السوبر الأوروبي «سوبرليج»، لم يكن له أي معنى بالنسبة له.

وتعاطف هنري، في تصريحات لصحيفة «تيلجراف»، مع الاحتجاجات التي قام بها مشجعو النادي، والتي طالبوا فيها برحيل مالكه ستان كرونيك.

وكان هذا أول رد فعل قوي من جانب هنري على الأحداث الأخيرة التي شهدت محاولة عدد محدود من الأندية الكبيرة، فرض بطولة دوري السوبر الأوروبي، وقال: أعشق هذا النادي وسوف أشجعه حتى الموت، ولكن لا أعترف بما قام به ملاكه في غيبة من الجماهير، وأرى أن انضمامهم إلى هذا المشروع «المغلق» على عدد محدود من الأندية، لم يكن له أي معنى. وانتقد هنري الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا «51 هدفاً»، بشدة الإدارة المالية للنادي واتهمها بأنها أفقدته شخصيته وهويته.

وقال: أتذكر عندما وصلت إلى هذا النادي شاباً، كنت أدرك جيداً معنى أن يكون أرسنال بيتي الأول، وعندما أختار بين اثنين، يكون هذا النادي العريق هو المختار، بفضل تاريخه وثقافته ومكانته بين الأندية، ولكن الآن لم أعد أسمع ذلك، وهذا أمر يؤلمني.

وأضاف: نحن بحاجة إلى استعادة شخصية هذا النادي، وما قامت به الجماهير من احتجاجات ضد ملاك النادي ومشروع إنشاء دوري السوبر الأوروبي، أسعدني وجعلني متأكداً من أن النادي ينتمي إلى هذه الجماهير، التي يجب أن تظل كلمتها مسموعة، ولهذا فأنا أتفهم أسباب غضبها تجاه ملاك النادي.