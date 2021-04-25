كومان: أنا «كوتش البارسا» الموسم المقبل!

أنور إبراهيم (القاهرة)

في حوار مع عدد من الصحفيين في «كتالونيا»، تحدث الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة عن توقعاته، فيما يتعلق بمستقبله مع «البارسا»، وقال: الشيء المؤكد، والذي أقتنع به هو أنني سأكون «كوتش» برشلونة في الموسم المقبل، بل وأتوقع إمكانية استيفاء مدة عقدي كاملة «سنتان» حتى نهايتها في «صيف 2022».

وكانت بداية كومان مع «الكتالوني» حافلة بالعديد من الشكوك والتغييرات الكثيرة، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأضاف: رئيس النادي الجديد أظهر مساندته ودعمه لي، وثقته في شخصي من أول يوم، وحتى يثبت العكس، سوف أستمر في القيام بعملي على أكمل وجه، ومبدئياً أعتبر نفسي مدرب الفريق الموسم المقبل، ولا تنسوا أنني لدي عقد رسمي، ولو لم يكن موجوداً، لكان من الممكن أن نتحدث عن مستقبلي مع «البارسا».

ولأن كومان نجح في موسمه الأول مدرباً لبرشلونة أن يفوز بكأس ملك إسبانيا، ولأن لقب الدوري الإسباني «الليجا» ما زال في المتناول، فقد صرح للصحفيين بقوله: في ظل المنافسة القوية بين الأندية الثلاثة «يقصد أتلتيكو مدريد والريال وبرشلونة»، أعتقد أن أهم ما في الأمر هو تحقيق الفوز في كل المباريات، بالنسبة لنا وبالنسبة للآخرين.

وأضاف: اعتقادي الشخصي أنه ليس هناك منافس على اللقب أقوى من الآخرين، كل ما في الأمر إنك إذا لم تفز، فسوف تفقد فرصتك في الفوز بـ «الليجا»، ولهذا ستكون كل مباراة صعبة خلال الجولات المقبلة.