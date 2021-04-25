توخل يدخل تاريخ «البلوز» بـ «أنجح بداية»

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يخسر الألماني توماس توخل مدرب تشيلسي الإنجليزي، أي مباراة خارج ملعب «ستامفورد بريدج» معقل «البلوز»، منذ أن تولى مهمة تدريب الفريق، خلفاً لأسطورة النادي فرانك لامبارد في يناير الماضي، وهي أفضل بداية ناجحة خارج الأرض، لمدرب يتولى تدريب تشيلسي للمرة الأولى، ولم يحققها أي مدرب آخر عبر تاريخ هذا النادي.

وبعد فوز تشيلسي على ويستهام يونايتد على ملعبه 1- صفر في «الجولة 32» للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، أصبح عدد المباريات التي لم يخسرها توخل خارج ملعبه منذ وصوله، عشر مباريات، منها 8 انتصارات، وسجل خلالها لاعبو الفريق 14 هدفاً، ولم يدخل مرماهم سوى 3 أهداف فقط، إلى جانب حصول الفريق على «7 شباك نظيفة» في هذه المباريات العشر.

وهكذا أصبح توخل صاحب المركز الثاني في عدد مرات عدم الخسارة خارج ملعبه، ولم يتقدم عليه في «البريميرليج» سوى الإيطالي كلاوديو رانييري المدرب الأسبق لفريق ليسترسيتي، الذي لم يخسر خارج ملعبه في أول 11 مباراة بدأها مع الفريق.

تشيلسي يلعب يوم الثلاثاء القادم مباراته رقم 11 خارج ملعبه «ستامفورد بريدج»، والتي يمكنه بها معادلة رقم رانييري، حيث يواجه ريال مدريد الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج».