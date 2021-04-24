بثلاثية.. شباب الأهلي ينعش آماله الآسيوية

الرياض (الاتحاد)

أنعش شباب الأهلي حظوظه في البطولة الآسيوية، بالفوز على آجمك الأوزبكي 3 -1، خلال الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى، التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ليصعد «الفرسان» إلى المركز الثالث برصيد أربع نقاط، يليه الفريق الأوزبكي في المركز الأخير بالرصيد نفسه من النقاط. بينما انتزع استقلال طاجيكستان المركز الأول، بعد فوزه على الهلال السعودي 4-1، ولكل منهما 7 نقاط. وبالعودة إلى مباراة شباب الأهلي وآجمك، حسم ممثل الكرة الإماراتية النتيجة والنقاط الثلاث منذ الشوط الأول، بفضل البداية القوية، حيث لعب بروح انتصارية، ورغبة كبيرة في حصد «العلامة الكاملة»، والتشبث بأمل المنافسة في البطولة الآسيوية، ومنذ الدقيقة الثالثة نجح في هز شباك منافسه عن طريق حارب عبد الله، وعزز إدواردو التقدم بهدف من «الطراز العالمي» في الدقيقة 11، مانحاً زملاءه شحنة معنوية قوية لمواصلة المباراة بثبات. ورغم تسجيل آجمك هدفاً في الدقيقة 14، عن طريق شورو، إلا أن «الفرسان»، لم يتراجع، وواصل هجومه ليضيف أحمد العطاس الهدف الثالث في الدقيقة 30، منهياً الشوط الأول بنتيجة 3-1.وفي الشوط الثاني، تراجع الأداء والمستوى، ولم يصنع الفريقان فرصاً خطيرة للتسجيل، لتنتهي المباراة بفوز ثمين لمصلحة شباب الأهلي أعاده إلى السباق، أملاً في حصد المزيد من الانتصارات في الجولتين المتبقيتين.