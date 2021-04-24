الجزيرة بطل كأس رئيس الدولة ليد السيدات

رضا سليم (دبي)

تُوج الجزيرة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للسيدات، بعد فوزه على النصر 30 - 29 في المباراة التي جرت بينهما بصالة «فخر أبوظبي»، وانتهى الشوط الأول بتقدم «العميد» 16-15، كان الجزيرة قد فاز في مباراة الذهاب التي أُقيمت بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر بنتيجة 30 - 27، ليجمع «فخر أبوظبي» الثنائية بعد فوزه بدرع الدوري. وعقب المباراة، قام نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وبحضور عبدالله الكعبي الأمين العام المساعد للاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، وراشد الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الجزيرة للألعاب الرياضية، بتتويج سيدات «فجر أبوظبي» بالكأس، ولاعبات النصر بميداليات المركز الثاني.