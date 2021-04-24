راشد بن حميد يتوج العروبة بدرع دوري الدرجة الأولى

فيصل النقبي (الفجيرة)

توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، رفقه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام، فريق العروبة بدرع دوري الدرجة الأولى موسم 2020-2021، في احتفال بهيج مساء اليوم «السبت»، على استاد خليفة بن زايد في مربح، عقب اللقاء الذي أقيم بين العروبة والبطائح، في «الجولة 22» والأخيرة للبطولة. وفي رأس الخيمة، تقلد لاعبو فريق الإمارات الميداليات الفضية، بعد حصول «الصقور» على المركز الثاني في البطولة. وانتهت لقاءات الجولة الأخيرة بتعادل العروبة مع البطائح بهدف لكل منهما، تقدم البطائح عن طريق أحمد جلال، وتعادل العروبة بدف مايد، وتعادل الإمارات مع مصفوت بهدف لمثله، وفاز العربي على دبا الفجيرة بهدفين لهدف، وتعادل الذيد مع الحمرية بهدفين لكل منهما، وتعادل مسافي مع دبا الحصن 3-3، لينهي العروبة الدوري برصيد 44 نقطة، فيما وصل الإمارات إلى 41 نقطة.