السيتي.. الاتفاق مع «الصاعد كايكي»

مانشستر (رويترز)

قال مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه توصل إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب كايكي لاعب فلومينيسي البرازيلي، وبناء على الاتفاق سيبقى كايكي «17 عاماً» في صفوف فريقه الحالي، حتى نهاية الموسم الحالي. ويقارن كثيرون كايكي بمواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا، كما أنه كان هدفاً لليفربول بطل إنجلترا وشاختار دونيتسك الأوكراني.

وأحرز كايكي هدفين في 8 مباريات خاضها مع فلومينيسي في البطولة المحلية للولاية، كما شارك مع الفريق في مباراته في كأس ليبرتادرويس أمام ريفر بليت الأرجنتيني الأسبوع الماضي.