الشارقة يدشن «رمضانية حمد أبو شبص» لليد

الشارقة (الاتحاد)

يدشن نادي الشارقة الرياضي مساء غد الأحد بطولة حمد أبو شبص الرمضانية لكرة اليد، وهي البطولة التي تحمل اسم المغفور له بإذن الله حمد أبو شبص، الإداري السابق لكرة اليد بالنادي، وتستمر البطولة حتى الأول من مايو بمشاركة 8 فرق المراحل السنية. وأبرز فرق البطولة فريق «علي زين»، وفريق «محمد طاهر»، و«علي ميرزا»، و«طارق شاهين»، و«محمود فايز»، و«إبراهيم القرص»، و«أحمد هلال»، و«فراس محمد»، وذلك لارتباط لاعبي المراحل السنية بنجوم الفريق الأول لكرة اليد أبطال الدولة في جميع المسابقات. وكشف جاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، مشرف كرة اليد، تفاصيل البطولة مؤكداً أن البطولة سيشارك فيها 34 لاعباً من المراحل السنية للنادي المسموح لهم بممارسة النشاط الرياضي وفقاً للبروتوكول الصحي الرسمي من الجهات العليا المختصة للموسم 2020-2021، وتم تقسيمهم إلى 8 فرق على مجموعتين بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب.

أضاف:«تنظيم البطولة الرمضانية جاء وفاء لعطاء المغفور له بإذن الله حمد أبو شبص، وتخليداً لذكراه، فقد كان المغفور له من أبناء نادي الشارقة المخلصين، وكان من الإداريين المتفانيين في خدمة كرة اليد بالنادي، وقبل ذلك كله، كان يتمتع بخلق رفيع ومحبة كبيرة داخل أسرة كرة اليد الشرقاوية وأسرة كرة اليد الإماراتية، وإطلاق اسمه على هذه البطولة وإقامتها بشكل دوري كل عام في رمضان».وأوضح أن إدارة الألعاب الجماعية تولي اهتماماً خاصاً ودعماً كبيراً لهذه البطولة وشكلنا لجنة منظمة للدورة، مكونة من لجنة إدارية وطبية وإعلامية ولجنة للملاعب والنقليات، ومنسق عام للدورة، بالإضافة لإشراف ومتابعة فنية للفرق المشاركة من مدربين المراحل السنية بالنادي. وتابع:«تهدف أيضاً البطولة الرمضانية إلى إكساب لاعبي المراحل السنية الخبرات من خلال التنافس بين الفئات المختلفة الذين تم اختيارهم بدقة من الفرق التي تتدرب بالفعل خلال الموسم الحالي 2020-2021، وذلك من حيث القدرات الفنية والبدنية لتفادي احتمالات الإصابة، وللمساهمة في تعزيز روح المنافسة خلال شهر رمضان المبارك، في ظل موسم جائحة كوفيدـ 19، كما يشهد اليوم الأخير من الدورة إقامة مباراة بين مشرفي اللعبة والمدربين ولاعبي النادي السابقين والإداريين بحضور لاعبي المراحل السنية مع اتباع الإجراءات الاحترازية حسب البروتوكول الصحي بالنادي».