«المحترفين» تطلق مبادرات غير مسبوقة في ورشة التطوير

معتز الشامي (دبي)

تعقد رابطة المحترفين ورشة التطوير الفني السنوية، في الساعة التاسعة والنصف مساء غد «الأحد» في دبي، بحضور ممثلي الأندية ونخبة من الخبراء الفنيين وأصحاب الرأي الفني والإداري، لمناقشة المبادرات والأفكار المتعلقة بتطوير المسابقات المختلفة، والتي يتوقع أن تشهد بعض الأفكار التي تصب في مصلحة التطوير الشامل لكافة المسابقات، خاصة ما يتعلق بلوائحها وما تراه الأندية مفيداً في زيادة المردود الفني، وتطوير المستوى والارتقاء بدوري الخليج العربي إلى مراحل أعلى.

ويتوقع أن تشهد الورشة طرح بعض الأفكار الخاصة، بإدخال بعض الإضافات والتعديلات على لوائح المسابقات، خاصة فيما يتعلق باللاعبين المقيمين والأجانب والمواليد، واللاعبين المواطنين، ومعدلات الأعمار وما يرتبط بها من فوائد، جناها «دورينا» بعد تنفيذ الرابطة بالفعل لمبادرات عدة خلال الموسمين الماضيين، ضمنت السماح للأندية بدفع عناصر شابة في تشكيلتها، ما أدى إلى الهبوط بمعدلات الأعمار إلى رقم قياسي، وينتظر أن تعلن الرابطة كافة التفاصيل حول تلك الفوائد الفنية والأرقام التي حققتها، في الورشة الفنية مساء اليوم.

وتشهد الورشة إلقاء الضوء على نجاحات المبادرات الفنية التي نفذتها الرابطة على مدار الموسم بشكل عام، بجانب النجاحات التراكمية لبعض المبادرات التي تم إطلاقها على مدار المواسم الثلاث الماضية، عندما وضعت الرابطة هدفاً بتقديم مقترحات ومبادرات فنية لتطوير مسابقاتها وبحث آليات النهوض بالمستوى الفني.

وتناقش الرابطة أفكاراً ومبادرات تسهم في دفع الأندية للإعداد الجيد واللازم للمشاركات الخارجية، بما يعود بالنفع على مستوى «دورينا» وتقييمه الآسيوي، خاصة مع مبادرة تخصيص مكافآت مالية للأندية المشاركة خارجياً، بما يصل إلى 5 ملايين درهم، سيتم توزيعها على الأندية التي تنجح في الصعود إلى الأدوار النهائية للبطولة مع النسخة الحالية، ومناقشة الآليات التي يمكن تنفيذها في المستقبل، بما يضمن تعزيز هذا التوجه، لدى جميع الأندية الراغبة في المشاركة قارياً وإقليمياً، بضرورة وجود خطط كافية للمنافسة الخارجية.

على الجانب الآخر، حققت كأس الخليج العربي نجاحاً كبيراً بنظامها الجديد للموسم الجاري، والذي شهد تطبيق نظام الذهاب والإياب في كل دور و خروج المغلوب بمجموع المباراتين، ما أشعل التنافسية بين جميع الأندية في جميع أدوار البطولة، كما سمحت الرابطة بمشاركة الدوليين في إياب نصف نهائي البطولة والنهائي، وتفيد المتابعات أن اللجنة الفنية لرابطة المحترفين، تتجه للإبقاء على النظام الحالي خلال الموسم المقبل، ومناقشة إضافة المزيد من الأفكار التطويرية عليه، بما يخدم النجاح الذي تحقق للبطولة منذ بدايتها هذا الموسم.

كما تتطرق الرابطة لبعض المبادرات الخاصة بتعزيز مفاهيم احتراف اللاعبين، بداية من المراحل السنية والأكاديميات بالأندية، مروراً بدوري تحت الـ21 وانتهاء بالفرق الأولى، وبعض المشروعات التي تفيد في وصول اللاعبين إلى الاحتراف الكامل عند الالتحاق بالفريق الأول.

من جهة أخرى، تسعى الرابطة خلال ورشة العمل لربط كافة المبادرات المطروحة، مع مبادراتها السابقة التي تخضعها للتقييم بشكل رقمي وإحصائي، مع الاستراتيجية التطويرية الشاملة التي يتم تنفيذها، بالفعل للنهوض بمستوى اللعبة على المديين القريب والبعيد.