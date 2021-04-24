واتفورد يعود إلى «البريميرليج»

لندن (أ ف ب)

حسم واتفورد عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد موسم واحد في الدرجة الأولى، وذلك بفوزه على ميلوول 1- صفر في المرحلة الرابعة والأربعين، ولحق واتفورد بنوريتش سيتي الذي سبقه نهاية الأسبوع الماضي، وحسم بطاقة عودته إلى دوري الأضواء بعد موسم واحد أيضاً في الدرجة الأولى.

وقبل مرحلتين على نهاية الموسم، يتصدر نوريتش سيتي الترتيب برصيد 93 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام واتفورد الذي يتقدم بدوره على برنتفورد الثالث بفارق 10 نقاط.

وبعد انتهاء الموسم المنتظم، يخوض أصحاب المراكز من 3 حتى 6 «برنتفورد وبورنموث وبارنسلي وسوانسي سيتي» مواجهات فاصلة لتحديد هوية الصاعد الثالث إلى الدوري الممتاز.