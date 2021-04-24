البايرن.. «البكاء» في «الفرح المؤجل»!

برلين (أ ف ب)

أرجأ ماينز حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بإسقاطه بايرن ميونيخ المتصدر 2-1 في المرحلة الحادية والثلاثين، ودخل البايرن اللقاء وهو في صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط عن وصيفه لايبزج، ما جعله بحاجة إلى الفوز على ماينز، لكي يحسم اللقب التاسع توالياً والثلاثين في تاريخه.

لكنه خرج من اللقاء، وهو يجر خلفه ذيل خيبة الهزيمة الرابعة هذا الموسم، والأولى في ملعب منافسه منذ نوفمبر 2011 بنتيجة 3-2، ولكن الفرصة ما زالت قائمة أمام البايرن الذي انحصر طموحه هذا الموسم بلقب الدوري، بعد تنازله عن لقبي دوري الأبطال والكأس المحلية، لكي يخرج من المرحلة بطلاً لكنه بحاجة إلى أن يفوز شتوتجارت على لايبزج غداً «الأحد» في ملعب الأخير.

وخسر فريق المدرب هانزي فليك الذي يودع الفريق في نهاية الموسم رغم معارضة الإدارة، اللقاء ضد ماينز في شوطه الأول بعدما أنهاه متخلفاً بهدفين نظيفين، من دون أن يكون قادراً على تقديم أي مؤشرات بإمكانية تكرار لقاء الذهاب أوائل العام، حين تخلف في الشوط الأول صفر-2 ثم فاز في النهاية 5-2.

وبعد اللقاء، عجز الحارس القائد مانويل نوير عن تفسير ما حصل مع فريقه، قائلاً بهذا الصدد «من الصعب تحديد السبب، لم نكن جيدين في الشوط الأول، وافتقدنا إلى لغة الجسد، الاندفاع وطريقة بناء الهجمات، ولم نفاجأ بماينز، وكنا نعرف أنهم يمرون بمرحلة جيدة، وبأنهم يقاتلون من أجل البقاء، وبأنهم سيلعبون متحفزين جداً.

وعاد إلى صفوف البايرن هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي غاب عن المباريات الست الأخيرة لفريقه في مختلف المسابقات بداعي إصابته في أربطة الركبة وأبرزها ضد باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أخرجه في ربع نهائي المسابقة القارية بفارق الأهداف «3-3» ليفقده اللقب.

ووجد ليفاندوفسكي طريقه إلى الشباك متأخراً في الوقت بدل الضائع، معززاً صدارته لترتيب الهدافين بـ 36، وبات بالتالي بحاجة إلى أربعة أهداف في المراحل الثلاث الأخيرة، ليعادل رقم أسطورة النادي البافاري «المدفعجي» جيرد مولر الذي سجل 40 هدفاً في موسم واحد في الدوري المحلي وتحديداً 1971-1972.

لكن عودة ليفاندوفسكي لم تكن كافية لتجنيب البايرن الهزيمة أمام ماينز الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته السبع الأخيرة، واقترب أكثر من ضمان بقائه في دوري الأضواء.

ولم تكن بداية النادي البافاري مثالية، إذ وجد نفسه متخلفاً منذ الدقيقة الثالثة بتسديدة محكمة أطلقها جوناثان بوركاردت من مشارف المنطقة إلى يمين الحارس مانويل نوير الذي لمس الكرة من دون أن يمنعها من دخول شباكه.

وكاد ليون جوريتسكا أن يهدي ماينتس الهدف الثاني عن طريق الخطأ، لكن الحظ أسعفه بعدما ناب القائم عن نوير وأنقذ النادي البافاري.

وبدا رجال فليك فاقدي التوازن أمام الهجمات المتكررة لماينز الذي أقلق دفاع النادي البافاري وحارسه نوير مراراً وتكراراً، وسط أداء هجومي خجول للضيوف وهدافهم العائد ليفاندوفسكي.

ومرة أخرى كاد البايرن أن يهدي مضيفه هدفاً، بعدما تحولت الكرة من الكندي ألفونسو ديفيس باتجاه مرمى فريقه، إثر عرضية من داني داكوستا، إلا أن القائم تدخل مجدداً لإنقاذ الضيوف.

وتعقدت مهمة بايرن كثيراً بعدما اهتزت شباكه بهدف ثانٍ في الدقيقة 37 بكرة رأسية من السويدي روبن كايسون إثر ركلة حرة نفذها اللوكسمبورجي لياندرو باريرو.

ووسط عجز البايرن عن تهديد مرمى مضيفه بشكل فعلي، انتهى الشوط الأول بتقدم الأخير بهدفين نظيفين، وهي نفس النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول في لقاء الذهاب في 3 يناير قبل أن يرد بايرن بخمسة أهداف في الشوط الثاني.

وحاول فليك تدارك الموقف ودخل الشوط الثاني بثلاثة لاعبين جدد هم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج وجمال موسيالا والشاب الآخر الفرنسي تانجي نيانزو، وذلك على حساب جوريتسكا ولوروا سانيه والفرنسي كينجسلي كومان.

لكن شيئاً لم يتغير إذ بقي البايرن عاجزاً عن الوصول إلى المرمى بعدما عرف ماينز كيف يقفل منطقته ويعزل ليفاندوفسكي وتشوبو موتينج، لتبقى النتيجة على حالها حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع حين أخطأ المدافع ألكسندر هاك في إعادة الكرة برأسه إلى حارسه، فخطفها القناص البولندي وأسكنها الشباك.

وأعاد الهداف النرويجي إيرلينج هالاند فريقه بوروسيا دورتموند إلى قلب الصراع على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعدما أهداه الانتصار على أحد منافسيه الأساسيين فولفسبورج الثالث بتسجيله ثنائية الفوز 2-صفر على ملعب الأخير.

وما يزيد من أهمية الفوز الرابع توالياً لدورتموند، أنه تحقق رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد الإنجليزي جودي بيلينغهام في الدقيقة 59 حين كان الضيوف متقدمين بهدف أول لهالاند منذ الدقيقة 12، قبل أن يرفع النرويجي رصيده إلى 25 هدفاً في الدوري هذا الموسم بتسجيله الثاني في الدقيقة 68.

ورفع دورتموند رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، ولكن سيكون بانتظار دورتموند اختبارات صعبة، إذ وبعد أن يخوض السبت المقبل نصف نهائي كأس ألمانيا ضد هولشتاين كايل من الدرجة الثانية، سيلتقي لايبزج في المرحلة المقبلة ثم ماينز وليفركوزن.

والأمر ذاته ينطبق على فولفسبورج الذي يلتقي أونيون برلين الفائز السبت على فيردر بريمن 3-1 بفضل ثلاثية الفنلندي جويل بوهيانبالو «50 و53 و68» مقابل هدف للتشيكي ثيودور جبريسيلاسي، ثم لايبزج وماينز.