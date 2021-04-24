انطلاقة قوية لمهرجان الوثبة لأبناء القبائل

محمد سيد أحمد، وعبدالله عامر (أبوظبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انطلق اليوم مهرجان الوثبة لأبناء القبائل.

وخطفت «مرموقة» ناموس الشوط الرئيسي الأول لفئة الحقايق الأبكار لمسافة 4 كلم على أرضية الميدان الجنوبي ضمن منافسات اليوم الأول لمهرجان الوثبة لأبناء القبائل، واستطاعت «مرموقة» أن تكسب تحدي الحقايق الأبكار بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 5:56:2، وفي الشوط الثاني الرئيسي والخاص بالحقايق الجعدان تصدر «هملول» لسعود سالم حمد العامري مراحل الشوط محرزا المركز الأول بزمن قدره 5:58:0، وفي الشوط الثالث كانت «الشايبة» لحمود هدوب سعيد العامري على موعد مع المركز الأول والناموس بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 5:53:9، وأهدى «مبشر» مالكه حمد بطي محمد الغفلي المركز الأول في الشوط الرابع بعد أن انهى المسافة بزمن قدره 6:00:04، وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الخامس «الذهيبة» لعويضة حمد سهيل العامري بزمن قدره 5:56:7، الشوط السادس «وهاجة» لأحمد الحزمي قناص العامري بتوقيت قدره 6:06:01، الشوط السابع «مبلش» لنايف محمد رويه الخييلي بتوقيت بلغ 5:58:6، الشوط الثامن «منحاف» لمطر عيسى مطر الفلاحي بزمن قدره 6:02:9، الشوط التاسع «ندى» لعبدالله سعيد طارش المسافري بتوقيت قدره 5:59:1، الشوط العاشر «جمران» لسليم حمد سالم الكتبي بتوقيت قدره 5:58:3، الشوط 11 «متعبة» لصالح حمد سالمين العامري بزمن بلغ 5:58:8، الشوط 12 «مرموقة» لحمود هدوب سعيد العمري بتوقيت قدره 6:02:6، الشوط 13 «مليح» لمبارك خميس محمد بالصوب الكتبي بزمن قدره 6:01:5، الشوط 14 «شواهين» لراشد سعيد العليلي بتوقيت قدره 5:58:9، الشوط 15 «الديناريه» لمنصور علي سالم العامري بزمن قدره 5:59:1، الشوط 16 «زاهي» لمحمد سعيد عبيد الزروعي بزمن قدره 6:00:0، الشوط 17 «جلمودة» لسعيد حمد بالأسود العامري بتوقيت قدره 5:59:6، الشوط 18 «معياه» لمنصور علي سالم العمري بزمن قدره 5:59:3، الشوط 19 «مطران» لعبدالله يوعان عبدالله المهيري بزمن قدره 6:02:8، الشوط 20 «شجون» لسعود عبدالله سعيد يروان الشامسي بزمن بلغ 6:02:0، الشوط 21 «شواهين» لعلي محمد علي الفهيده المري بزمن بلغ 6:02:1، الشوط 22 «الكوبي» لأحمد عبدالله بالطيرة العامري بتوقيت قدره 5:58:2، الشوط 23 «اهتمام» لمحمد سهيل نخيرات العامري بتوقيب قدره 6:00:5، الشوط 24 «الذيب» لمحمد سيف مبارك الخييلي بزمن قدره 5:56:3، الشوط 25 «الشاهينية» لمحمد معيوف سالم الدرعي بزمن قدره 6:00:01، الشوط 26 «الفايز» لمسلم سالم حمد يطبع العامري بزمن بلغ 6:02:1، الشوط 27 «راهية» لخزع احمد خزع هركي العامري بزمن قدره 5:55:7، الشوط 28 «أشقر» لأحمد محمد حارب الدرعي بتوقيت قدره 5:56:2، الشوط 29 «هماليل» لسيف حمد حميد الدرعي بتوقيق قدره 5:59:7، الشوط 30 «معزز» لعلي عبدالله سالم العسكري بزمن قدره 6:03:06.