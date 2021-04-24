بني ياس بطل «الألقاب الثلاثة» في كأس رئيس الدولة للمبارزة

أبوظبي (وام)

اختتمت بالصالة الرياضية في نادي بني ياس، فعاليات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمبارزة للموسم الرياضي 2020 - 2021 لفئة العمومي، بحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، واللواء دكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، وعبد المحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة، وسهيل سعيد العامري رئيس شركة بني ياس للألعاب الرياضية، والدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي الأمين العام للاتحاد.

وشهدت منافسات اليوم الأخير، والذي تم تخصيصه للسيدات، سيطرة كاملة لفتيات نادي بني ياس بفوزهن بألقاب المسابقات الثلاثة «الايبيه والفلوريه والسابر»، حيث حلقت البطلة الأولمبية إيناس بوبكري بلقبي مسابقتي سلاحي «الايبيه والفلوريه» بعد تقديمها عروضاً قوية، وسط منافسة حماسية. وفي مسابقة سلاح الايبيه استطاعت بوبكري حسم اللقب لصالحها بعد فوزها في المباراة النهائية على العنود مبروك لاعبة مؤسسة المرأة بالشارقة بنتيجة 15 / 10، فيما حلت كل من عائشة عبيد وزينب الحوسني في المركز الثالث. وفي سلاح الفلوريه لم تجد بوبكري صعوبة أيضاً في الفوز باللقب أيضاً بعد تغلبها بسهولة في المباراة الختامية على زميلتها لاعبة نادي بني ياس نورا البريكي بنتيجة 15/3، وحلت كل من شهد خرام لاعبة ناي شباب الأهلي، وفاطمة الكعبي لاعبة نادي بني ياس في المركز الثالث. وفي مسابقة سلاح السابر «السيف العربي» حصدت اللقب البطلة إيمان بن شعبان لاعبة بني ياس أيضاً بعد تفوقها على شهد خرام بنتيجة 15/3، حيث كان لعامل الخبرة واللياقة البدنية الكبيرة الدور الأكبر في حسم اللقب لصالحها، وحلت كل من شما الشحي لاعبة نادي الفجيرة ونورة البريكي في المركز الثالث.

وعقب ختام المنافسات، وجه الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة، لجهودها الكبيرة في إخراج الحدث بأفضل صورة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية بأدق المعايير المعتمدة من الجهات المختصة.

وأعرب عن سعادته بنجاح البطولة، التي تحمل الجزء الأكبر من المسؤولية فيها مجلس ادارة نادي بني ياس، ووفر لها كل مقومات النجاح. كما وجه الشكر لكافة أندية الدولة التي حرصت على المشاركة في البطولة الأغلى على قلوب الجميع، التي أقيمت في ظل ظروف استثنائية، ومع ذلك حققت كل الأهداف المنشودة، وتغلبت على كل التحديات، وأكد خلالها نادي بني ياس قدرته على استضافة كبرى البطولات القارية والعالمية للعبة المبارزة بسواعد أبنائنا الموطنين، في الجوانب الفنية والتحكيمية والتنظيمية، وهو ما يعكس نجاح خطط وبرامج الاتحاد في تأهيل العناصر المواطنة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد رئيس الاتحاد أن النجاح في الاستضافة ليس غريباً على نادي بني ياس الذي يعد عميد أندية المبارزة بالدولة، مشيداً بدعم النادي لكافة الألعاب الفردية بفضل التوجيهات السديدة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس للألعاب الرياضية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس النادي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية نائب رئيس النادي، ومجلس إدارة النادي برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي.