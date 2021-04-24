«سوزوكا» تمدد عقد استضافة «الفورمولا-1»



باريس (أ ف ب)

تستضيف حلبة سوزوكا اليابانية سباقات سيارات «الفورمولا- 1» ثلاث سنوات إضافية حتى عام 2024 بحسب ما أعلن منظمو بطولة العالم للفئة الأولى

قالت «فورمولا-1» في بيان: هذا التمديد للعقد، نتيجة العلاقة المثمرة بين «الفورمولا-1» وموبيليتيلاند التي تستحوذ الحلبة، هو جزء من الالتزام الاستراتيجي الطويل الأمد الهادف إلى تطوير هذه الرياضة في آسيا.

تابع بيان المنظمين: تتمتع اليابان بجماهير متعطشة، ومع الموهبة الشابة يوكي تسونودا الذي أصبح أول سائق ياباني على الحلبة منذ 2014 مع فريق ألفاتاوري، ستواصل «الفورمولا-1» عملها مع المروّج لزيادة شعبية هذه الرياضة هناك.

وتحتفل حلبة سوزوكا عام 2022 بالذكرى الستين لبداياتها، وقد استضافت 31 جائزة كبرى بدءا من 1987، وتُعدّ من السباقات المفضلة لدى السائقين وقد حُسمت بطولة العالم 11 مرة على منعطفاتها على شكل الرقم 8.