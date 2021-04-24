بيرلو: يوفنتوس لا يخاف عقوبات «اليويفا»

ميلانو (أ ف ب)

أكّد أندريا بيرلو مدرّب يوفنتوس الإيطالي أن ناديه لم يكن يخشى عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، عندما شارك مع 11 نادياً كبيراً في الإطلاق المتعثر لبطولة الدوري السوبر الانفصالية عن دوري الأبطال.

قال بيرلو في مؤتمر صحفي عشية مباراة فريقه مع فيورنتينا غداً «الأحد» في الدوري الإيطالي «لم نكن خائفين، نحن هادئون ومركّزون على عملنا».

تابع لاعب الوسط السابق «نحن مقتنعون بتحقيق أهدافنا مع انتهاء الموسم، نحن هادئون بما يمكن أن يقرره اليويفا».

وكان رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي من بين 12 مسؤولاً كبيراً اطلقوا الدوري الذي انهار بعد أقل من 48 ساعة بسبب الاحتجاجات الجماهيرية والسياسية.

وعن ردّ فعل أنييلي، قال بيرلو «أنييلي؟ رأيته هادئاً ويعرف ما يقوم به، ويجلب حماسة كبيرة كل يوم عندما يطأ أرض الملعب، ولكن هدفنا كان ولا يزال التأهل إلى دوري الأبطال».

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في الدوري، بالتساوي مع أتالانتا وبفارق نقطة عن ميلان الثاني، لكن الصدارة بعيدة في ظل تحليق الإنتر بفارق 11 نقطة قبل ست مراحل من نهاية الدوري، ليقترب من إنهاء احتكار دام تسع سنوات ليوفنتوس على «الكالشيو».