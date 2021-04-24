مؤسّس سبوتيفاي يريد شراء أرسنال

استوكهولم (أ ف ب)

عبّر مؤسّس منصة الموسيقى عبر الإنترنت «سبوتيفاي»، السويدي دانيال إك، عن اهتمامه بشراء نادي أرسنال الإنجليزي، فيما عبّر جمهور النادي عن غضبه من مشاركة مالكه الأميركي ستان كرونكي الفاشلة في إطلاق الدوري السوبر الانفصالي عن دوري أبطال أوروبا.

كتب الملياردير إك في موقع «تويتر» مساء الجمعة: «شجّعت أرسنال في طفولتي بحسب ما أتذكر، إذا كانت كاي أس إي «شركة كرونكي» راغبة ببيع النادي، سأكون سعيداً بالترشّح».

وكان أرسنال أحد ستة إنجليزية شاركت في إطلاق الدوري السوبر الأحد الماضي، قبل الانسحاب منه سريعاً بعد يومين بسبب الاعتراضات الشديدة من جماهيره.

واحتج نحو ألفي مشجع لأرسنال ضد كرونكي قبل مباراة أرسنال مع إيفرتون «صفر-1» الجمعة، فيما وصفته بعض اللافتات بمصاص الدماء والشيطان.

واشترى كرونكي «73 عاماً» أول مرة حصة في أرسنال عام 2007، ولكن نادي شمال لندن أخفق بعدها على صعيد النتائج، خصوصاً في الدوري المحلي، محققاً أربعة ألقاب في الكأس، ولم يخض دوري الأبطال منذ 2017.

ويحتل «المدفعجية» راهناً، بقيادة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، المركز التاسع في الدوري الإنجليزي، بفارق 9 نقاط عن المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال.