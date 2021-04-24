التعاون يواجه الفتح لتضييق الخناق على الاتحاد

الرياض (أ ف ب)

يبحث التعاون عن تضييق الخناق على الاتحاد الثالث، عندما يلاقي الفتح الثامن، غداً «الأحد»، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في مباراة مقدّمة من المرحلة 28 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتُعدّ المباراة التي تم تقديم موعدها بسبب بلوغ التعاون نهائي كأس الملك مهمة للطرفين، فالتعاون يسعى لمزاحمة أندية المقدمة، بينما يتطلع الفتح لترسيخ أقدامه في المنطقة الدافئة.

والتقى الفريقان في الدوري 21 مرة، تبادلا خلالها الفوز بواقع 7 انتصارات لكل فريق، وحسم التعادل 7 مباريات أخرى، وسجل هجوم التعاون 24 هدفاً، فيما سجل هجوم الفتح 20 هدفاً.

وستكون المباراة الثالثة بينهما هذا الموسم، الأولى في ذهاب الدوري وكسبها التعاون 2-1، بينما كانت الثانية في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك، وفاز فيها التعاون أيضاً 3-2.

ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد، في حين يحتل الفتح المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

ويعيش التعاون فترة مميزة، ويُعدّ في أوج عطائه الفني، عطفاً على النتائج التي حققها في الآونة الأخيرة، فهو لم يتذوق طعم الخسارة في آخر ست مباريات في الدوري، حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في واحدة، ويبحث عن الفوز الرابع توالياً ومواصلة الضغط على الاتحاد، وتقليص الفارق معه إلى نقطتين، وفي نفس الوقت تأكيد أفضليته على ضيفه هذا الموسم.

وبعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية على الباطن والأهلي والفيصلي، سقط الفتح في فخ التعادل أمام ضمك، ويحاول استعادة نغمة الانتصارات من جديد لتحسين موقعه في سلم الترتيب، ورد اعتباره أمام مضيفه الذي تغلب عليه في مناسبتين هذا الموسم، خصوصاً أنه يدخل المباراة بصفوف مكتملة.