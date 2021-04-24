كايكي يقود النصر للفوز أمام «بطل الثانية»

معتصم عبدالله (دبي)

قاد البرازيلي كايكي جيسوس مهاجم النصر «المقيم» فريقه الى التفوق على ضيفه جلف إف سي بطل دوري الدرجة الثانية بهدف، في التجربة الودية التي جمعت الفريقين، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن تحضيرات الأخير لاستئناف مشواره في دوري الخليج العربي، والمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة.

وأعاد الهدف في شباك بطل دوري الثانية المهاجم البرازيلي كايكي جيسوس «20 عاماً»، إلى الواجهة مع الفريق الأول، بعد صيامه عن التسجيل، في آخر ثلاث مباريات أمام الفجيرة واتحاد كلباء، في كأس الخليج العربي، والوصل في الدور الثاني للدوري.

ويملك كايكي جيسوس في سجله الإجمالي 3 أهداف، في 20 مباراة رسمية مع الفريقين الأول وتحت 21 للنصر، من بينها هدف وحيد في دوري الخليج العربي أمام الوحدة 2-2 ضمن الجولة 12، علاوة على هدفين في في دوري تحت 21 عاماً.

من جهته، استقبل عبدالرحمن أبو الشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، نظيره أحمد عبدالله نقي، رئيس مجلس إدارة نادي جلف إف سي، وهنأه بمناسبة تتويج الفريق بدرع دوري الدرجة الثانية، متمنياً التوفيق في المرحلة المقبلة.