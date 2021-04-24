أرتيتا يواسي «لينو المخطئ»

لندن (د ب أ)

دافع مايكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن حارسه الألماني الدولي بيرند لينو، بعد الهدف الذي أحرزه في مرماه بالخطأ، ما تسبب في فوز إيفرتون على أرسنال بهدف مقابل لا شيء، وقال أرتيتا: كلنا نرتكب أخطاء وهذا جزء من كرة القدم.

كان البرازيلي ريتشارلسون، لاعب نادي إيفرتون، أرسل في الدقيقة 76 من زمن المباراة كرة عرضية منخفضة، وجهها لينو بالخطأ لتسكن شباك فريقه.

وتوقف رصيد أرسنال بعد المباراة عند 46 نقطة في المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي، في المقابل تمكن إيفرتون من تحقيق أول فوز له بعد ست مباريات خاضها مؤخراً من دون أن يحقق الفوز ليرتفع رصيده إلى 52 نقطة ويحتل المركز الثامن.