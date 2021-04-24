الشارقة وشباب الأهلي والجزيرة والنصر إلى مربع اليد

رضا سليم (دبي)

تأهلت فرق الشارقة وشباب الأهلي والجزيرة والنصر إلى الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال بعد تخطى دور الثمانية، ويلتقي الشارقة مع شباب الأهلي والجزيرة مع النصر على ملاعب محايدة الاثنين، والفائزان في نصف النهائي يلتقيان في نهائي البطولة الخميس المقبل. وجاء تأهل الفرق الأربعة من الدور ربع النهائي، بعد فوز الشارقة على الوحدة بنتيجة 35-19 بصالة الشارقة وانتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 18-8 بصالة نادي الشارقة، فيما نجح شباب الأهلي في الفوز على فريق دبا الحصن بنتيجة 31-25 في صالة النصر وانتهى الشوط الأول بتقدم الفرسان 13-10. وتخطى الجزيرة منافسه العين بفارق هدفين 30-28، في المباراة التي جرت بينهما بصالة الوصل وانتهى الشوط الأول بتقدم الجزيرة 18-11، وشهدت المواجهة الكثير من الاحتجاجات والاعتراضات من الجانبين، نتيجة الشد العصبي ومحاولة كل فريق التأهل للمربع، فيما كانت المواجهة الأقوى بين النصر والوصل والتي جرت بينهما بصالة شباب الأهلي بالممزر، والتي حسمها العميد بفارق هدف 31-30 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 24-24، وفي الشوط الإضافي تفوق النصر 7-6، ليتأهل للمربع الذهبي بصعوبة بعد مباراة ماراثونية.