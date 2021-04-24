الحبتور يحقق الفوز الأول في كأس أبريل للبولو



دبي (الاتحاد)

حقق فريق الحبتور أول فوز له في بطولة شهر أبريل للبولو، خاتمة بطولات الموسم الحالي والتي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو الفروسية، وشهدت البطولة التي يشارك فيها ثلاثة فرق هي الحبتور وانكورا وهيسكث، بمعدل هانديكاب 6 جول، مباراة واحدة في اليوم الافتتاحي، حيث لعب فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور أمام فريق انكورا بقيادة خالد العمران، وانتهت المباراة لصالح فريق الحبتور بأربعة أهداف ونصف مقابل 3 أهداف بعد مباراة قوية ومثيرة من أربعة أشواط. جاءت المواجهة هادئة من الفريقين، انتهي الشوط الأول بتقدم الحبتور بهدف ونصف دون رد ومع بداية الشوط الثاني، ينجح فريق انكورا في إحراز هدفه الأول، ليرد عليه دياز البريدي بتسجيل هدفين تباعاً، لينتهي الشوط بتقدم الحبتور بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي الشوط الثالث يحكم فريق انكورا قبضته على منطقة المناورات ويخطف هدفاً ثانياً، ويواصل فريق انكورا شن هجماته على مرمى الحبتور ويسجل هدفاً ثالثاً في بداية الشوط الرابع والأخير، ويخطف اريارتي هدفاً مهماً للحبتور، ويحسم المواجهة لمصلحة فريقه الذي ينتظر لقاء هيسكث الأربعاء، فيما يلتقي انكورا مع هيسكث الاثنين.

