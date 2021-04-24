موخابات تحرز لقب سباق «دراجات ند الشبا» للسيدات

رضا سليم (دبي)

أحرزت الكازاخستانية موخابات أموتزانوفا، لاعبة شرطة دبي، المركز الأول في الفئة المفتوحة لسباق الدراجات للسيدات ضمن دورة ند الشبا الرياضية، وحققت زمناً قدره 1:59:00:63 ساعة، وحصلت الإيرلندية لورين مولاركي على المركز الثاني بزمن 1:59:01:78 والأردنية سماح خالد بطلة 2017 و2019 في المركز الثالث بزمن قدره 2:04:09:31 ساعة. واحتفظت فرح أحمد المري بلقب سباق فئة الهواة المواطنات الذي شارك فيه 55 متسابقة، وحققت فرح المركز الأول بزمن قدره 2:04:12:45 ساعة، فيما احتلت شهلة الحوسني المركز الثاني بزمن 2:04:13:05 ساعة، ومريم علي المركز الثالث بزمن 2:04:13:28 ساعة. وأحرز معالي عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مع مرافقه د. أحمد عمران استشاري أول إدارة السياسات والاستراتيجيات والتنمية المستدامة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، المركز الأول في فئة الدراجات الهوائية ثنائية القيادة، والذي شارك فيه 30 متسابقاً في فئة أصحاب الهمم، بزمن قدره 26:50:87 دقيقة، فيما جاء عبد الله البستكي في المركز الثاني بزمن قدره 41:17:33 دقيقة، وحل أحمد سعيد النقبي في المركز الثالث بزمن 41:51:59 دقيقة. وفي سباق أصحاب الهمم فئة الدراجات الهوائية باليد، توج راشد الظاهري بالمركز الأول محققاً زمناً قدره 26:52:10 دقيقة، وحسين مراد في المركز الثاني بزمن 26:52:33 وبدير عباس الحوسني في المركز الثالث بزمن 26:53:27 دقيقة.

عبدالله البسطي وأحمد عمران فازا بالمركز الأول في فئة الدراجات الثنائية (من المصدر)

وتقدم معالي عبدالله البسطي بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي على دعمه الكبير للرياضة، وقال: «تعد دورة ند الشبا الرياضية من أهم الأحداث الرياضية ليس فقط في رمضان، إنما على مدار العام أيضاً، لما لها من أبعاد اجتماعية وإنسانية إلى جانب أبعادها الرياضية، كما أنها تجمع الرياضيين من مختلف الجنسيات والفئات والمستويات الرياضية ليشاركوا في حدث رياضي واحد جنباً إلى جنب، بالإضافة إلى دورها في دعم أصحاب الهمم من خلال دمجهم في المجتمع وإشراكهم في فعاليات رياضية ذات زخم كبير، وتشرفت أن أرافق د. أحمد عمران لأكون مساعداً له في السباق لتكون تجربة رائعة لنا، نحن الاثنين، ونحقق المركز الأول سوياً». ووجه الدكتور أحمد العمران الشكر إلى اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية وقال: «سعداء بمشاركة أصحاب الهمم في سباقات الدراجات في ند الشبا، وهو ما يؤكد توجه إمارة دبي في جعل الدراجات صديقة للبيئة، كما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بكل فئات المجتمع ومشاركتها في كل السباقات». وعبرت الكازاخستانية موخابات أموتزانوفا، عن سعادتها لفوزها بسباق فئة السيدات (المفتوحة) لمسافة 75 كيلومتراً، واصفة السباق بأنه كان «ممتعاً»، موجهة شكرها لزميلاتها لاعبات فريق شرطة دبي، على مساعدتها في إنهاء السباق في المركز الأول، مؤكدة أنهن هيأن لها الفرصة للتتويج بالمركز الأول خلال الدورة الأخيرة من السباق. وأعربت فرح المري، الفائزة بالمركز الأول لفئة المواطنات، عن سعادتها بما حققته في سباق الدراجات هذا العام، مؤكدة أنها لم تحقق المركز الأول في سباق السلم للدراجات الهوائية، وكان لديها إصرار على تحقيق الصدارة في ند الشبا، وقالت:«السباق كان قوياً وصعباً كون السرعة كانت عالية، وهي المرة الأولى التي أدخل فيها مع لاعبات محترفات، والمنافسة معهن كانت قوية وتعرض لشد في العضلة قبل مسافة السرعة، وكان لدي إصرار على الفوز ورغم أنني بدأت الدراجات من عامين، إلا أن تصدر السباق يعود إلى مدربي أحمد الذي بدأت معه التجهيز للدورة من شهر تقريباً، وكانت التدريبات متنوعة والتواصل معي كان مستمراً، وحصدت ثمرة تعب خلال الفترة الماضية».